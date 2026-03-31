La empresa constructora no respetó las medidas del proyecto aprobado definitivamente

Santander precinta más áreas y colocan una cruz en homenaje a las víctimas de pasarela de El Bocal

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A punto de cumplirse un mes de la tragedia en la playa de El Bocal, en Santander, en la que murieron seis jóvenes, siguen conociéndose detalles de la investigación sobre el estado y las características de la estructura que colapsó.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, apuntó hace unos días a la posibilidad de que el colapso pudo deberse a un “fallo estructural” de la instalación y no al “mantenimiento” de la misma. Se refería a la posibilidad de que se hubiera cambiado el proyecto inicial.

En este sentido, tal y como informa ‘El Diario Montañés’, durante las obras de la senda costera en julio de 2014, se presentó un nuevo proyecto para las pasarelas. El documento y la posterior instalación de los puentes corrió a cargo de la empresa Fronda Ingeniería y Sistemas de Construcción en Madera, extinguida en 2016, aunque tuvo continuidad a través de la empresa Sinergia Desarrollos de Ingeniería S.L.

Una pasarela de menores dimensiones que las planteadas

Además de no respetarse el diseño original de las pasarelas, que data del año 2003, la empresa Fronda tampoco tuvo en cuenta las dimensiones que recogió en su propio planteamiento, según asegura el citado medio cántabro tras comparar las dimensiones que se plasmaron en el boceto y las que recabó la Policía Científica en su inspección ocular tras los hechos.

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En los proyectos se recogía que la pasarela debía tener unas dimensiones de 10 metros de largo y 2,5 metros de ancho. Sin embargo, la anchura real del puente es de 2,3 metros, 20 centímetros menos a los que se estableció en el plan definitivo.

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El proyecto también recogía que los travesaños o vigas secundarias debían tener nueve centímetros de ancho y 19,8 de alto. No obstante, los investigadores localizaron las vigas centrales de seis centímetros de ancho y 12 de alto, y dos vigas exteriores de tres centímetros de ancho y 12 de alto, lo que refleja unas dimensiones claramente inferiores a las previstas.

‘El Diario Montañés’ también hace referencia a las medidas del pavimento de la pasarela o las tablas superiores. En ese caso, el proyecto contemplaba unas tablas de 15 cm de ancho y 3,8 cm de grosor, y las que se colocaron finalmente fueron de 14 cm de anchura y tres de grosor.