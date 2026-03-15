El ayuntamiento asegura que es imprescindible que Costas explique si modificó el diseño de la pasarela previsto en el proyecto aprobado

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SantanderEl Ayuntamiento de Santander ha pedido a la Demarcación de Costas explicaciones sobre posibles los cambios en el proyecto de la pasarela de El Bocal, dentro de la senda litoral de la capital cántabra, una infraestructura que colapsó la semana, lo que provocó la muerte de seis jóvenes.

El consistorio ha informado de la petición de estas explicaciones, después de que 'El Diario Montañés' haya publicado este domingo una información que señala que la pasarela construida no coincide con el proyecto original del Ministerio de Medio Ambiente aprobado en 2003.

El ayuntamiento afirma que la información plantea interrogantes "de enorme gravedad"

En su nota de prensa, el ayuntamiento ha explicado que ese proyecto es el único que conoce y señala que la información publicada plantea interrogantes "de enorme gravedad" sobre la construcción de la pasarela y sobre la información, asegurada, "tergiversada e incorrecta" que el Ministerio ha trasladado a la opinión pública desde que se produjo la tragedia.

Por ello, considerado "imprescindible que Costas explique si modificó el diseño de la pasarela previsto en el proyecto aprobado y, en tal caso, quién ordenó ese cambio y si existe algún modificado que contemple esas alteraciones".

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Para el ayuntamiento también resulta necesario aclarar "qué garantías estructurales y de seguridad se aplicaron a la nueva solución constructiva y por qué ese cambio nunca" se le comunicó "ni figura en la documentación conocida del proyecto".

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En relación con esta cuestión, ha recordado que la normativa que regula la ejecución de obras públicas establece que cualquier cambio en elementos constructivos relevantes debe ser técnicamente justificado mediante los correspondientes informes, propuesto con una memoria que explique las razones técnicas que lo motivan y autorizado por la dirección de obra y por el órgano competente de la administración promotora.

"Costas nunca dejó constancia de ese cambio en un documento oficial", señala el consistorio

Por este motivo, el consistorio pedirá que la Demarcación de Costas aclare si se siguió este procedimiento y si existe documentación oficial que recoja y motive esas modificaciones.

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El ayuntamiento ha insistido en que, durante todos estos años, "Costas nunca dejó constancia de ese cambio en un documento oficial ni ha aclarado si llegó a tramitar el proyecto modificado que legalmente correspondía realizar cuando se altera un elemento estructural de una obra pública".

El consistorio ha insistido, además, en que la senda costera "nunca fue finalizada ni recepcionada, ya que las obras fueron paralizadas por la propia Demarcación de Costas antes de su conclusión, lo que obligó a rescindir el contrato con la empresa adjudicataria".

"La senda costera nunca llegó a recepcionarse, ya que la legislación establece que la recepción de una obra pública solo puede producirse cuando se ha finalizado el contrato y las actuaciones han sido ejecutadas en su totalidad", ha incidido el Ayuntamiento de Santander.