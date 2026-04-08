El organismo asegura que se trata de filtraciones reiteradas e interesadas y que no constituyen señales previas de un incidente

Red Eléctrica lanza un mensaje de tranquilidad y aclara que no hay riesgo de un apagón inminente en España

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Hoy se han conocido novedades sobre las causas que provocaron el apagón total que sufrió España el 28 de abril del año pasado. Unos audios revelan que el Gobierno ya sabía que existía ese riesgo y que Red Eléctrica ya conocía en enero la inestabilidad que presentaba el sistema.

El 31 de enero de 2025, tres meses antes del gran apagón, una conversación entre un técnico de Red Eléctrica y otro de un centro de control, muestra que hablaron de los errores que pueden desestabilizar la red. "Se ha producido una oscilación muy muy bestia", dice el trabajador de Red Eléctrica, a lo que desde el centro de control responden: "Si salta a los grupos, nos quedamos a cero"

El riesgo de un cero sobrevuela también otro audio del 7 de abril, 21 días antes. "Hay un problemón con las tensiones, estamos así en toda España", se escucha decir al trabajador del centro de control.

Cuestionamientos a las renovables

"No, no puede soportar esto porque... en algún momento, igual nos la damos, seguro casi", responden desde Red Eléctrica. Hasta que llega el 28 de abril. En otra charla se pone en entredicho a las renovables y se presagia lo peor

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"El sol, pues está muy bien para el verano y para la playa, pero para esto, por mucho que digan". "Nosotros creo que vamos a ver un cero gordo". Red Eléctrica ha contestado asegurando que se trata de filtraciones reiteradas e interesadas y que son situaciones que, desde un punto de vista técnico, no constituyen señales previas de un posible incidente.