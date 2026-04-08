“Nos dijeron: de ninguna manera", ha contado Yago de la Cierva, explicando que la Conferencia Episcopal Española lo propuso ante una visita a España de Benedicto XIV

El impacto económico de la visita del papa León XIV a España: supera los 100 millones de euros

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¿Imaginas a Fernando Alonso pilotando el Papamóvil? Esa es la propuesta que la Conferencia Episcopal Española llegó a hacer al mismísimo Vaticano y que ahora no ha dejado de generar reacciones ante la mera idea de ver al piloto de Fórmula 1 más laureado de España al volante del vehículo oficial del sumo pontífice.

Todo surgió en 2011 y en el marco de los preparativos de una visita del papa Benedicto XVI a España, como ha confirmado Yago de la Cierva, coordinador del viaje, señalando ahora en declaraciones a La Radio Canaria que trató de defender la propuesta sin ningún éxito frente a la Santa Sede.

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Fernando Alonso al volante del Papamóvil: “Pusieron el grito en el cielo”

“En esa reunión pedimos expresamente si el Papamóvil lo podía conducir Fernando Alonso”, ha explicado Yago de la Cierva, desvelando que desde el Vaticano “pusieron el grito en el cielo”.

“Nos dijeron: ‘de ninguna manera'", cuenta, explicando que el trató de defender la iniciativa: “Yo creo que sabe conducir, o sea, creo que el papa no corre peligro”, apuntaba en sus explicaciones, que inevitablemente desataron alguna carcajada.

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Frente a esa propuesta, desde el Vaticano subrayaron que el conductor tenía que ser un agente de la Policía Nacional, evidenciando así la firmeza de la Santa Sede en cumplir con los estrictos protocolos con los que rodean al sumo pontífice.

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Del Papamóvil de Benedicto XVI al de León XIV

El Vaticano fue contundente en su negativa y la visita de ese 2011 se realizó por distintas zonas de España bajo un férreo dispositivo de seguridad en torno al Papamóvil, vehículo blindado diseñado también especialmente para la protección del santo padre.

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Ahora, pasados 15 años desde aquello, la idea de poner al piloto asturiano al volante vuelve a emerger ante la próxima visita a España del actual papa, León XIV, que está prevista del l 6 al 12 de junio de 2026.

“Vamos a intentar muchas cosas porque creo que le da sabor a la visita”, señalaba Yago de la Cierva en sus declaraciones a La Radio Canaria, aunque no parece que la posición del Vaticano vaya a cambiar respecto a ver un tándem Fernando Alonso – León XIV en el Papamóvil; algo que también tendría que aceptar el bicampeón de Fórmula 1.