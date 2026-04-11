La agresión a la víctima se produjo el 8 de abril antes de las 20:50 horas en la calle Manacor de Palma

Tras recibir puñetazos y patadas mientras estaba sujeto, el herido sufrió varias lesiones y cortes en la cabeza

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PalmaCuatro hombres fueron detenidos el miércoles 8 de abril por darle presuntamente una paliza a la pareja de la exnovia de uno de ellos en Palma de Mallorca, según ha comunicado la Policía Nacional.

Están acusados de un delito de lesiones y uno también de quebrantar la orden de alejamiento que tenía sobre la mujer, quien igualmente recibió múltiples golpes. Ya han ingresado en prisión provisional.

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La agresión ocurrió poco antes de las 20:50 horas en la calle Manacor, donde acudieron varias patrullas policiales tras ser alertadas de una pelea multitudinaria. Cuando los agentes llegaron, observaron que había un hombre en el suelo.

Tenía sangre en parte de su cuerpo y a su lado se encontraba la exnovia herida. Entonces, varios testigos explicaron lo que había sucedido, aportando la descripción física de los presuntos atacantes.

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Patadas y puñetazos mientras era sujetado por otro

Uno de los que presenciaron los hechos relataron que cuatro varones habían estado golpeando al hombre con patadas y puñetazos de forma continua, sin parar. Uno de ellos lo sujetaba, mientras los demás le pegaban.

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Al acudir en su ayuda la mujer, ésta también había sido agredida. Otro testigo ratificó lo anterior y agregó que uno de los sospechosos le comenzó a dar puñetazos en la cabeza a la víctima "como si fuera una pelota".

El herido presentaba varias lesiones, le faltaban varios dientes y cortes en la cabeza, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario. La exnovia explicó a la Policía que era su actual pareja y que anteriormente había estado unos meses saliendo con uno de los agresores.

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Un cuchillo y una espada incautadas en el lugar de los hechos

Además, ella manifestó que había sido agredida durante su relación con el presunto autor y que el juez había decretado una orden de alejamiento a su favor. Pero el hombre se la había saltado.

Según señaló, momentos antes de la agresión había ido a comprar a una tienda con su actual pareja cuando los cuatro presuntos atacantes se abalanzaron sobre su pareja y le agredieron violentamente.

La víctima indicó que uno llevaba un cuchillo y varios testigos relataron que los sospechosos llevaban también una espada, que se encontraba en el lugar de los hechos. Ambas armas fueron incautadas por los agentes.