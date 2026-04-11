Iván Sevilla 11 ABR 2026 - 13:03h.

La agresión con tres puñaladas ocurrió el jueves 9 de abril pasadas las 22 horas en el centro de Bilbao, Vizcaya

Los agentes encontraron la navaja y al día siguiente arrestaron al presunto agresor con la ropa aún ensangrentada

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BilbaoUn joven de 23 años, de origen magrebí y con antecedentes, fue detenido por apuñalar de gravedad a un hombre después de discutir con él en el interior de un bingo de Bilbao (Vizcaya).

Así lo ha comunicado la Ertzaintza tras unos hechos que ocurrieron el jueves 9 de abril en el exterior del establecimiento de juego ubicado en el centro de la capital vizcaína. Concretamente pasadas las 22 horas.

Los dos implicados empezaron su disputa dentro del local, con golpes mutuos. Luego, salieron a la calle, donde los agentes localizaron a la víctima herida, tras recibir varias llamadas de testigos.

Fue atendida in situ en un primer momento por los efectivos desplazados en patrullas hasta la llegada de los sanitarios, quienes estabilizaron y evacuaron al varón de 31 años al Hospital de Cruces.

Tres puñaladas con una navaja que tiró junto a un contenedor

De origen magrebí también, continúa ingresado allí, ya fuera de peligro, a pesar de que su estado inicial era grave, pues recibió hasta tres puñaladas en varias zonas del cuerpo.

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Al hablar con las personas que se encontraban en la zona cuando sucedieron los hechos, los policías pudieron anotar la descripción física del presunto agresor para localizarle cuanto antes.

Uno de ellos halló la navaja que supuestamente habría usado para atacar a la víctima. Tenía restos de sangre y estaba tirada junto a un contenedor, ubicado en las inmediaciones del lugar.

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Presunto agresor arrestado con la ropa ensangrentada

Ya al día siguiente, la Ertzaintza logró dar con el paradero del individuo al que buscaba. Sobre las 19:20 horas, los agentes lo localizaron en el casco viejo de Bilbao, con un destornillador en la mano.

Tenía todavía la ropa ensangrentada y fue arrestado como presunto autor de un intento de homicidio. Trasladado a dependencias policiales para rellenar las diligencias del caso, será puesto en las próximas horas a disposición judicial.