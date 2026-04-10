Miguel Salazar Madrid, 10 ABR 2026 - 16:49h.

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Anca, la madre de David -el menor de 11 años asesinado brutalmente por un joven de 23 años en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada-, asegura que el homicida de su hijo tenía "una obsesión concreta" con él. "Quería estar con él, lo único que no lo he permitido yo", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.