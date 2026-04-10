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La madre del menor de 11 años asesinado en Villanueva de la Cañada asegura que su homicida tenía "una obsesión concreta" con su hijo

La madre del menor de 11 años asesinado en Villanueva de la Cañada asegura que su homicida tenía "una obsesión concreta" con su hijo
La madre del menor asesinado en Villanueva de la Cañada, sobre su homicida: "Tenía una obsesión con él". telecinco.es
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Anca, la madre de David -el menor de 11 años asesinado brutalmente por un joven de 23 años en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada-, asegura que el homicida de su hijo tenía "una obsesión concreta" con él. "Quería estar con él, lo único que no lo he permitido yo", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

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