La madre del menor de 11 años asesinado en Villanueva de la Cañada asegura que su homicida tenía "una obsesión concreta" con su hijo
Continúan las pesquisas para intentar dar con el arma con el que Julio mató a David en un centro cultural
El niño asesinado en Villanueva de la Cañada, Madrid, estaba en clase de inglés y fue apuñalado mortalmente cuando fue a los baños del centro cultural
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Anca, la madre de David -el menor de 11 años asesinado brutalmente por un joven de 23 años en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada-, asegura que el homicida de su hijo tenía "una obsesión concreta" con él. "Quería estar con él, lo único que no lo he permitido yo", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.