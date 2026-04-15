Óscar, principal sospechoso de la muerte de Esther López: "La UCO miente y manipula"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Óscar, principal sospechoso de la muerte de Esther López en Traspinedo, Valladolid

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El hallazgo de una especie de zulo oculto en el antiguo chalé familiar de Óscar, el principal sospechoso de la muerte de Esther López en Traspinedo, Valladolid, ha dado un nuevo vuelco al caso. Solamente unos días después de este descubrimiento, 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en directo con él.

Cuando se dirigía como cada mañana a su puesto de trabajo, el único investigado por el asesinado de la joven ha hablado con nuestra reportera María Vicente.

Durante la escueta conversación, Óscar ha asegurado que la Guardia Civil sabía de la existencia de este espacio oculto en su antiguo domicilio, que mienten y que "son unos manipuladores". Además, nos ha asegurado que se encuentra "tranquilo".

"No le llaméis zulo, por favor. Repetiré hasta la saciedad que la UCO miente y manipula y con vosotros es con los primeros que lo hace. Vosotros seguid creyéndole y ya veréis", le ha dicho a nuestra compañera.

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El momento en que el nuevo propietario halló el zulo en la antigua casa de Óscar

Todo se produjo cuando el nuevo dueño de la casa se topó con una baldosa que decidió picar después de detectar humedades. Fue entonces cuando se encontró con esa trampilla que, para su sorpresa, daba acceso a un sótano sellado.

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Todo se produjo cuando el nuevo dueño de la casa se topó con una baldosa que decidió picar después de detectar humedades. Fue entonces cuando se encontró con esa trampilla que, para su sorpresa, daba acceso a un sótano sellado.

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Debajo de la baldosa y de una espuma de poliuretano, encontró ese espacio oculto; una estancia que “no aparecía en los planos” y que ha desatado un nuevo dispositivo en el lugar para realizar una nueva inspección catalogada de “indispensable” para la Fiscalía.

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Tras recibir el aviso, la Guardia Civil se desplazó hasta la zona para comprobar aquello de lo que acababa de alertar el nuevo dueño del domicilio, observando así ese lugar que cuatro años atrás pasó inadvertido para los agentes.