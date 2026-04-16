Mayka Navarro cuenta su experiencia nadando con tiburones: "Los ves nadando a cuatro metros"

Un médico de 31 años se encuentra en estado crítico en la UCI de un hospital en Maldivas tras sufrir el ataque de un tiburón durante una excursión

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'Vamos a ver' ha tratado un caso que, lejos de ser una luna de miel romántica, ha acabado en un accidente grave. Un médico alicantino de 31 años permanece ingresado en estado crítico en la UCI de un hospital en Maldivas tras sufrir el ataque de un tiburón durante una excursión de snorkel en su viaje de luna de miel. El joven, recién casado, fue evacuado de urgencia en helicóptero hasta Malé, donde los equipos médicos tuvieron que amputarle una pierna debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima, Borja, ginecólogo en el Hospital General de Alicante, viajaba con su esposa Ana cuando ocurrió el ataque en una zona del atolón de Gaafu Alifu conocida por la observación de tiburones. La familia ha viajado al país para acompañar la situación y coordinarse con la Embajada española ante una posible repatriación.

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Un ataque durante una actividad turística habitual

El incidente se produjo durante una actividad de snorkel en aguas poco profundas. Según las primeras informaciones, el ataque habría sido extremadamente violento, afectando gravemente a la pierna del joven, con daños irreparables en los vasos sanguíneos y una posterior isquemia prolongada. Los médicos no pudieron salvar el miembro inferior, que fue amputado desde la rodilla hacia abajo. El paciente permanece ingresado en la UCI con pronóstico grave.

Fuentes locales apuntan a que la zona está influida por la presencia de una piscifactoría cercana que habitualmente vierte restos de pescado al mar, lo que atrae a los escualos. Sin embargo, dicha instalación habría estado inactiva en los días previos, lo que podría haber alterado el comportamiento de los animales.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué especie de tiburón participó en el ataque. Se manejan hipótesis que van desde tiburones de menor tamaño hasta especies más grandes como el tiburón toro.

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Las explicaciones de la directora de 'Adore Maldivas'

En 'Vamos A Ver' se ha entrevistado a Patrycja Zbierska, directora de 'Adore Maldivas', quien explicó que este tipo de actividades son habituales en el país y que no suelen registrar incidentes de esta magnitud. “Maldivas atrae a muchos turistas por su rica vida marina y la diversidad que podemos encontrar”, señaló, aclarando que las excursiones de snorkel con tiburones son frecuentes entre visitantes de todo el mundo.

Durante la entrevista, la colaboradora Mayka Navarro ha contado su experiencia haciendo esta misma actividad: "Ves nadar a los tiburones a cuatro metros, pero en principio el ser humano no forma parte de su cadena alimentaria. Yo lo que hago es buceo y veo todavía tiburones más grandes".

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Zbierska matizó además que este tipo de actividades suelen realizarse con especies consideradas inofensivas pues, según ella, "estamos hablando de tiburones nodriza, que en principio no forman parte de la cadena alimenticia del ser humano. Son animales con los que habitualmente se convive en este tipo de excursiones”.

Sobre el caso concreto, la directora explicó que la investigación sigue en curso y que “las imágenes habituales en Maldivas muestran especies muy inofensivas”. También señaló la posible influencia del entorno en el comportamiento de los animales: “en esta zona hay canales más profundos y especies más grandes de lo habitual”. Por último, insistió en que el incidente es excepcional dentro de la historia turística del país: “En más de 50 años de turismo en Maldivas no hemos visto un incidente de esta magnitud”.