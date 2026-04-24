Exclusiva | 'El programa de Ana Rosa' localiza a 'Anboto', la exjefa de ETA, antes de su regreso a prisión

La exjefa de ETA deberá volver a prisión después de que el juez haya revocado su régimen de semilibertad

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La exjefa de ETA deberá volver a prisión después de que el juez haya revocado su régimen de semilibertad al considerar que no ha cumplido los requisitos establecidos. Se trata de un nuevo giro en los procesos de excarcelación de miembros de la organización terrorista.

'El programa de Ana Rosa' ha localizado a María Soledad Iparragirre, más conocida como 'Anboto', en sus últimas horas de semilibertad antes de su regreso a la cárcel. El reportero del programa intentó hacerle algunas preguntas, pero ella se negó a responder: se tapó la cara y grabó al equipo. Un familiar que la acompañaba también evitó cualquier contacto con la prensa.

'Anboto' ha cumplido 22 años de los más de 400 de pena

De lunes a viernes, 'Anboto' salía en régimen de semilibertad de prisión, rodeada de su entorno familiar, sin haber cumplido tres cuartas partes de su condena. Ha cumplido 22 años de los más de 400 años de pena que le fueron impuestos por sus asesinatos, y regresaba cada noche a prisión hasta la decisión judicial de revocar su semilibertad.

Toño García, reportero del programa que la localizó, explicó uno de los criterios para acceder a este régimen: “La clave es que no se arrepienten. En sus cartas hablan de sanar el dolor y de que sienten el daño causado, pero en ningún momento expresan arrepentimiento, lo cual es un factor determinante”.