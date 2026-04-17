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Rodolfo Sancho planteó en sala que el mensaje que envió a Silvia Bronchalo era, en realidad, un consejo. Durante el juicio, ambos permanecieron separados por un biombo, por lo que no podían verse, aunque Silvia sí pudo escuchar toda la declaración. La intervención del actor fue vehemente y muy combativa: "Silvia es una persona tóxica y bipolar. No quiero aguantarla más. Quiero una buena madre para mi hijo", fueron algunas de sus palabras ante la jueza.

La tensión fue en aumento durante la sesión. Silvia no pudo contener las lágrimas en varios momentos, lo que llevó a la jueza a decretar un receso. Por su parte, Rodolfo Sancho se quejó del daño reputacional que, según él, le ha causado este proceso. La Fiscalía ha solicitado la absolución del actor.

A la salida del juicio, Sancho no solo cargó contra la madre de su hijo, sino también contra la prensa, arremetiendo directamente contra Alejandro Rodríguez, reportero de 'El programa de Ana Rosa', a quien calificó de "incapaz intelectualmente", entre otros reproches.

Alejandro Rodríguez ha explicado la postura de la defensa de Silvia Bronchalo respecto a estas declaraciones: "Llamar ‘loca de mierda’ o ‘maldita bipolar’, aunque lo plantee como una hipótesis para decir que no lo hizo, no ha sentado nada bien a la defensa de Silvia. Están estudiando esas palabras y se reservan el derecho a tomar acciones legales".

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El motivo por el que Rodolfo Sancho se enfadó con el reportero de ‘El programa de Ana Rosa’

Además, el reportero ha explicado su propio enfrentamiento con el actor y ha explicado el motivo de su enfado: "Estaba nervioso, aparte de los golpecitos, no me he mirado si tengo algún moratón. Yo no justifico esa actitud, me llama incapaz intelectual, algo que no comparto. Pero hay que explicar que esa reacción violenta e indeseada contra mí, y por extensión contra el programa, se produce solo tres días después de un gran revés judicial: Rodolfo Sancho ha perdido contra Mediaset".