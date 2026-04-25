Duelo de volantes de las famosas de Telecinco en la Feria de Abril: de Irene Rosales a Jessica Bueno

Rocío Molina 25 ABR 2026 - 11:00h.

Repasamos los estilismos más especiales y elegantes con las que las famosas de Telecinco han brillado en la Feria de Abril 2026

Susana Molina y Gonzalo Montoya reaparecen juntos en la Feria: su posado, 7 años después de romper en 'La isla de las tentaciones'

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La Feria de Abril 2026 ha dejado una semana llena de imágenes para el recuerdo. En esta cita con la moda y el estilo ha habido duelo de volantes entre las famosas de Telecinco. El listón ha sido muy alto, pero desde Outdoor analizamos los vestidos que han sido más espectaculares y los que han sido más comentados. De Irene Rosales a Jessica Bueno.

Tras un inicio por todo lo alto con la Noche del Pescaíto, el albero de Sevilla ha sido un hervidero de rostros conocidos. Susana Molina, Anabel Pantoja, Alma Bollo, Gloria Camila, Ruth Basauri o Tania Déniz son solo un ejemplo de algunas de las famosas que han desfilado por el Ferial, luciendo lookazos.

Este año el color blanco novia ha sido una de las grandes apuestas, aunque los tonos vibrantes como el rojo y el recurrente negro sigan siendo año tras año caballos ganadores. Los lunares, detalles bordados y flores y derroche de volantes con cortes en zigzag o cascada han sido grandes protagonistas de una semana llena de estilo y flamenco. Analizamos algunos de los diseños más comentados:

Jessica Bueno

Fusiona la esencia clásica con un diseño al que le ponen la nota moderna los bordados florales en violeta y volantes. La exconcursante de 'Supervivientes' ha sido una de las grandes triunfadoras en este duelo de estilo.

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Irene Rosales

Ha sido el ejemplo de la gran sofisticación con un diseño en rojo de silueta de sirena y espectaculares mangas y caída llenas de volantes. Un traje de fuerza y pasión de puro flamenco.

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Todo un contraste con el diseño (también de lo más aplaudido) de un original vestido azul celeste que lució en su primer día de Feria junto a su novio Guillermo.

Anabel Pantoja

Anabel Pantoja no ha lucido sola. La influencer ha estado acompañada de su hija Alma con un traje similar. Un vestido canastero con transparencias en las mangas y sencillos volantes diseñado por su amiga Raquel Bollo.

Susana Molina

Susana Molina ha recreado el icónico vestido que ya llevó en su día Isabel Pantoja: un diseño rojo con lunares blancos y en donde el contraste lo pone un mantoncillo verde.

Y además ha regalado un gran momento al reaparecer después de 7 años de su ruptura en 'La isla de las tentaciones', ¡junto a Gonzalo Montoya!

Tania Déniz

Muy aplaudido ha sido la sensual apuesta de Tania Déniz, en azul marino con lunares blancos y una original abertura en los hombros. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha roto con lo convencional en la feria.

Alma Bollo

De los muchos modelos que ha lucido en el albero de Sevilla estos días, las redes han se han dividido por el vestido con silueta de 'murciélago' y sin los volantes tradicionales que ha provocado aplausos y críticas por partes iguales. Una apuesta minimalista y muy terrenal.

Gloria Camila

Gloria Camila ha causado sensación por uno de los estilismos que ha enseñado en la Feria de Abril y la historia que tiene detrás. La exconcursante de 'Supervivientes' ha revolucionado el Ferial con un vestido de flamenco hecho con un nórdico, estores y una funda de cojín. "Brutal", ha dicho ella misma.

Raquel Bollo

Reina de los volantes y con un escote cuadrado es como ha desfilado Raquel Bollo con un diseño en todo al rojo por el Real.

Marina García

En comentarios le han llegado a decir a Marina García que su vestido de flamenca de encaje calado y en blanco roto es una "joya de la artesanía". Un vestido con el que se ha coronado como una de las mejores vestidas.

Marina Romero

En negro y con contrastes en blanco, hombreras y una estética de cine, Marina Romero ha pisado con firmeza el albero de Sevilla sin olvidarse de un pequeño mantoncillo de flecos integrado.