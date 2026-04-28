Los temas sociales que más preocupa a los jóvenes son la inmigración, el dinero o la democracia, según las encuestas

La crisis de la vivienda hace imposible a los jóvenes independizarse y les impulsa a apostar por la calidad de vida

Compartir







Aunque parezca que a los jóvenes no les importa algunos temas como la política u otros aspectos sociales como la inmigración, son dos de los temas que más incertidumbre y frustración genera en ellos, junto con su futuro incierto por el problema de los sueldos, los precios o la vivienda.

José Rocamora analiza el pensamiento de la juventud que ha sido encuestada, se trata de jóvenes de 15 a 29 años: "Esta encuesta da una idea de cómo piensa una parte de la juventud y cómo ha cambiado la mentalidad en los últimos cinco años".

PUEDE INTERESARTE Precios excesivos y ahorros imposibles: casi la mitad de jóvenes de entre 26 y 34 años vive con sus padres al no poder alquilar o comprar vivienda

"Los datos han reflejado que ahora los jóvenes son mucho más individualistas y materialistas. Para el 92% es más importante ganar dinero que aspectos como la educación o los amigos. En cuanto a la política, el 68% de ellos desconfían más de la democracia y son más partidarios de soluciones autoritarias".

Los jóvenes son mucho más religiosos que hace unos años

"También se han vuelto más religiosos y espirituales, pero creen menos en las políticas de igualdad de género y el feminismo. Dos aspectos que cada vez pierden más adeptos entre la juventud, pese a la concienciación. Y en cuanto a la migración, no creen que sea un problema, pero la mayoría no es partidaria".

PUEDE INTERESARTE Hasta 3.000 euros para montar tu primer negocio si eres menor de 35 años

El equipo de Informativos Telecinco también ha podido hacer una breve encuesta entrevistando a algunos jóvenes para hablar de la diversidad cultural junto con otros temas que se han tenido en cuenta para elaborar estas conclusiones a partir de los datos recogidos. Esos temas han sido la familia, los amigos, la salud y el dinero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Todo esto es importante para los jóvenes de la sociedad española, y lo hablan alto y claro, pero lo fundamental es el dinero, como confirma Juan González-Anleo, sociólogo de la fundación SMI: "Su objetivo es ganar dinero como algo mucho más relevante, como algo casi obsesivo.

Ganar dinero, casi una "obsesión"

"Los padres le inculcaron, tienes que tener una casa, tienes que tener un coche, tienes que tener dinero", explica una joven preguntada por ello, que insiste en que es un arraigo de la infancia. Pero no hay que olvidar que muchos de ellos apuestan por la calidad de vida, por "el tiempo libre para el ocio y para el cuidado personal", añade Mayte Ortiz Vélez, directora general de la fundación SMI.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Esos dos aspectos son los puntos claves en la vida de una persona que está comenzando a labrarse un futuro y a hacer vida independiente, más allá del hogar familiar. Pero, ¿qué pasa con los temas sociales? También son un debate entre los jóvenes y cada uno de ellos tiene su opinión.

La "amenaza de la inmigración"

Según han revelado los datos, ellos empiezan a perder los grandes ideales que tanto costó concienciar en la cabeza de las personas: medio ambiente, igualdad social y de género: "Somos un poco más egoístas, quizás".

"La religión alcanza su mayor nivel de importancia", pero no se tiene muy claro el por qué la Iglesia ha conseguido captar tanto la atención de los jóvenes, que ya forman el 38% del total. En cuanto a la inmigración, muchos de ellos la perciben como una amenaza, algo que identifican con el "auge de la extrema derecha". La mitad de los jóvenes perciben la migración como una amenaza.

El sistema político también preocupa a los jóvenes, que son los que en un futuro decidan cómo y quién les va a gobernar, pero muchos de ellos desconfían de la democracia. Sin embargo, la máxima preocupación entre ellos suele ser las expectativas de futuro.