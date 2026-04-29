Barba y pechos: Así es Matt Radley, el nuevo tutor de bioquímica en Oxford

Algunos creen que no encaja con el perfil tradicional de un docente universitario, otros insisten en que la competencia profesional no depende del físico

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Una imagen viral ha desatado una intensa polémica en redes sociales: Matt Radley, tutor y profesor de bioquímica en la Universidad de Oxford, se ha convertido en el centro del debate por su apariencia. Como se ha dicho en 'Vamos A Ver', su imagen es impactante: calvo, con barba, uñas pintadas y prótesis mamarias externas.

La difusión masiva de vídeos y fotografías ha provocado reacciones de todo tipo. Desde críticas abiertas hasta defensas de la libertad individual, el caso ha dividido a la opinión pública. Algunos consideran que una imagen así no encaja con el perfil tradicional de un docente universitario, mientras que otros insisten en que la competencia profesional no depende del aspecto físico.

Dudas sobre su identidad real

Ante la controversia, varios medios han tratado de verificar la información. Desde la universidad han respondido con cautela: el nombre y la asignatura coinciden con un docente real, pero no pueden confirmar que sea la misma persona que aparece en redes. Además, en la web oficial del centro no figura ninguna fotografía, lo que añade incertidumbre al caso.

Las universidades han sido históricamente espacios de diversidad y pensamiento crítico, aunque también están sujetas a expectativas sociales sobre la imagen institucional. Este caso pone en evidencia esa tensión.

En definitiva, la polémica no solo gira en torno a una persona, sino a un cambio más amplio en la forma en que la sociedad percibe la identidad y la expresión individual. Al mismo tiempo, demuestra el poder de las redes sociales para amplificar debates complejos a partir de información que, en ocasiones, aún no está completamente verificada.