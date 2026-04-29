Alberto Rosa 29 ABR 2026 - 19:56h.

Jaemon Ju hizo el Camino de Santiago en enero de 2012 y ahora se ha reencontrado con una compatriota

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Jaemon Ju, un ciudadano coreano, realizó en enero de 2012 el camino de Santiago y ahora, 14 años después, se ha reencontrado con una compatriota que le ayudó mientras realizaba el camino. Todo comenzó con una publicación que escribió en castellano en un conocido grupo de Facebook agradeciendo a la mujer que le ayudó mientras cubría la ruta.

El joven ha confirmado a ‘La Voz de Galicia’ que la mujer se ha puesto en contacto con él. “Recibí un mensaje directo de ella. No pensé que la encontraría tan rápido. Esperaba que la escritura dextranjeros del otro lado del mundo se iría silenciosamente a la página de atrás. Sorprendentemente, hay más de 2.000 'me gusta' en el grupo. Fue posible por el interés de los usuarios”, le contó al medio.

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“Escribo este mensaje desde Corea del Sur con la esperanza de que, después de 14 años, este agradecimiento pueda llegar a su destino”, comenzaba. “En enero de 2012, mientras recorría el Camino de Santiago, un amigo y yo nos perdimos de camino a Negreira. Estábamos en una cafetería en la Avenida da Maía, en Bertamiráns comiendo unos sándwiches cuando conocimos a una mujer coreana. Aquel encuentro cambió mi vida”, detallaba compartiendo en Facebook, entre más imágenes, una fotografía de la cafetería Val da Mahía, situada en esa céntrica calle que atraviesa Bertamiráns.

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“Ella no solo nos invitó a comer, sino que tras nuestro viaje a Muxía, nos abrió las puertas de su casa, nos preparó una comida coreana inolvidable y nos ayudó económicamente para que pudiéramos continuar nuestro camino”, señalaba Jaemun Ju.

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“Aquella tarde compartió con nosotros su historia: la soledad de vivir en el extranjero y su lucha valiente por aceptar y amar con todo el corazón el autismo de su hijo mayor. En aquel entonces yo era joven, pero hoy, siendo padre de una niña de cuatro años, entiendo perfectamente el peso de sus palabras y la inmensa nobleza de su corazón”, continúa.

“Deseo profundamente cerrar este círculo de gratitud después de 14 años”, destacaba, aportando datos que recordaba de la mujer. Jaemun Ju calculaba que la coreana que les ayudó en Ames, y que vivía cerca de Bertamiráns, debía tener en la actualidad entre 40 y 50 años. Apuntaba que, cuando la conoció, estaba casada con un español, y tenía dos hijos. Uno de ellos, el mayor, podría tener en la actualidad entre 25 y 30 años.

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Una vecina le ayudó a publicar el mensaje

El coreano aclaró en Facebook que habría escrito el nombre de la mujer en una nota, pero que perdió el papel en una mudanza reciente. Fue una vecina suya en Corea la que le animó a compartir su historia en un grupo de redes sociales.

En los comentarios Ju también señala que le gustaría encontrar a Aga, un vecino de Santiago, que puede rondar los 50 años y con el que pasó la Navidad en un pueblo del Camino. Tras separarse por una lesión en el pie de Aga, se reencontraron en Fisterra.