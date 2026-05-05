Okupa la casa de su ex y la convierte en un plató de OnlyFans

Tras una denuncia por violencia de género, la joven obtuvo una orden de alejamiento que le permitió permanecer en la propiedad de su exnovio

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'Vamos a ver' una historia que parece sacada de una película. Lo que comenzó como una denuncia por malos tratos ha derivado en un sorprendente caso de okupación y negocio digital en una finca privada. Una mujer denunció a su pareja, con quien llevaba pocos meses de relación, por presunta violencia de género. Gracias a esa denuncia, obtuvo una orden de alejamiento que le permitió permanecer en la finca propiedad de su entonces novio, un movimiento que marcaría el inicio de una situación cada vez más controvertida.

De denuncia a negocio digital

Lejos de limitarse a residir en el inmueble, la mujer habría convertido la finca en un plató improvisado para grabar vídeos eróticos que posteriormente comercializa en la plataforma OnlyFans. Para ello, utiliza incluso los recursos agrícolas y ganaderos del lugar, creando escenas de temática rural que luego difunde en internet bajo denominándose “okupafinca”.

El giro judicial no ha tardado en llegar. Una jueza ha decidido archivar la denuncia por malos tratos por falta de pruebas, lo que deja sin efecto la orden de alejamiento que le permitía permanecer en la vivienda. Paralelamente, otra resolución judicial ordena a la mujer abandonar la finca, propiedad de la familia de su expareja.

Sin embargo, la situación sigue enquistada. Ella se niega, por ahora, a abandonar el inmueble, alegando que no dispone de medios económicos y que tiene una hija menor a su cargo. Además, ha recurrido la decisión judicial, intentando ganar tiempo mientras continúa con su actividad digital.

Por su parte, el propietario ha pasado a la ofensiva legal. Denuncia que se ha visto privado de su propia casa, convertida ahora en un escenario para la grabación de contenido pornográfico, lo que añade aún más tensión a un caso ya de por sí insólito.

La protagonista, que incluso reconoce su situación en sus propios vídeos, asegura que todo se está "desvirtuando" y defiende que ya realizaba este tipo de contenido con su expareja cuando aún estaban juntos. Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso, y todo apunta a que su estrategia legal podría estar cerca de agotarse.