Iván Sevilla 10 MAY 2026 - 19:57h.

El suceso se registró poco antes de las dos de la madrugada en el barrio de Alza de San Sebastián, Guipúzcoa

La víctima, de 40 años, tenía una herida abierta en la cabeza como consecuencia del ataque con el ladrillo

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San SebastiánUna discusión de tráfico en San Sebastián (Guipúzcoa) acabó con un motorista detenido por golpear con un ladrillo al conductor de un coche que lo había atropellado previamente.

Así lo ha comunicado la Ertzaintza en un caso que recuerda al que hubo en Sevilla con un peatón de 49 años muerto tras recibir un fuerte puñetazo por parte del ocupante de un turismo.

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En la capital guipuzcoana, el suceso se produjo minutos antes de las dos de la madrugada concretamente en el barrio de Alza. Alertaron a la policía vasca de un altercado entre varias personas.

Herida abierta en la cabeza por la agresión

Los agentes desplazados al lugar se encontraron a dos hombres ensangrentados. Uno explicó que había sido arrollado por un vehículo. Presentaba una lesión en el tobillo.

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Sin embargo, el estado de salud del supuesto autor de ese delito de lesiones era más grave: tenía una herida abierta en la cabeza debido a la agresión que había sufrido por parte del que circulaba en moto.

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También observaron que tenía contusiones en la cara, fruto del mismo ataque con el pesado elemento. Los sanitarios movilizados atendieron a ambos hombres, de origen magrebí.

Uno, de 40 años, fue evacuado al Hospital de Donostia para que le cerraran esa brecha. Se le abrieron diligencias como investigado por el atropello. El otro varón, de 36 años, sí fue arrestado por la agresión.

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Aparte, los policías comprobaron que la víctima del ladrillazo estaba en posesión de dos bolsitas de cocaína y un trozo de hachís. Los dos cuentan con antecedentes policiales.