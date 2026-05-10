Redacción Andalucía Agencia EFE 10 MAY 2026 - 13:23h.

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil ha afirmado que el agente ingresado sigue grave, pero su vida no está en riesgo

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HuelvaEl segundo guardia civil que resultó herido grave tras el choque de dos embarcaciones del instituto armado cuando perseguían a una narcolancha frente a la costa de Huelva se encuentra "estable y fuera de peligro".

Así lo han indicado desde la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), que ha precisado que aunque su estado sigue siendo grave su vida no está en riesgo. Recordamos que murieron dos agentes, Germán y Jerónimo.

Este 9 de mayo se abrió la capilla ardiente para despedir a ambos. Uno de ellos falleció en el mismo Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) donde continúa ingresado el compañero del que han actualizado información ahora.

Un cuarto agente que también navegaba en la patrullera que colisionó con otra durante el operativo contra el narcotráfico sufrió heridas de carácter leve y sigue recuperándose.

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Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva han expresado en un comunicado su agradecimiento a todas las personas, instituciones y organismos que han transmitido sus condolencias, así como su apoyo a los dos heridos.

El respaldo recibido en estos difíciles momentos refleja "el profundo respeto y la solidaridad hacia la labor de quienes, con entrega y dedicación, velan por la seguridad de todos", han precisado.

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Agentes que "sacrifican tanto por el bienestar de la sociedad"

Sus mensajes, gestos y muestras de afecto "reconfortan a las familias, a los compañeros y a toda la Guardia Civil, recordándonos la importancia de la unidad y el reconocimiento hacia quienes sacrifican tanto por el bienestar de la sociedad", han destacado.

Asimismo, han reiterado su agradecimiento y respeto a todos los que se han sumado a este homenaje a la memoria de los compañeros, y han deseado una pronta y completa recuperación a los que se encuentran heridos.