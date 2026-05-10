La artista estrenó su nuevo corte de pelo long-bob en el evento que reunió a los protagonistas de Berlín y La dama del armiño

Rosalía revoluciona Sevilla con un nuevo cambio de look y de tapas por la ciudad

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SevillaRosalía ha actuado, junto a la Orquesta Filarmónica de Sevilla, en el estreno mundial de la segunda temporada de Berlín, que llega el próximo 5 de mayo a Netflix. La cantante -que revolucionó Barcelona con los conciertos de su nueva gira- se ha vestido de rojo, negro y blanco para interpretar la Jarana En EL Guadalquivir a orillas del río sevillano.

La artista estrenó también su nuevo corte de pelo long-bob en el evento que reunió a los protagonistas de Berlín y La dama del armiño. Rosalía hizo uno de los conciertos más emotivos con la Torre del Oro iluminada de rojo y la Giralda de fondo mientras actuaba en una plataforma flotante sobre el agua.

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Rosalía apareció en un escenario flotante y enloqueció al público

La entrada triunfal de la banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol marcó el inicio de una de las noches más emocionantes junto al río Guadalquivir. Los protagonistas de la serie inauguraron la noche con fuegos artificiales y con la banda del Sol interpretando sus marchas desde el Puente de Triana.

Con el Guadalquivir abarrotado y tras los saludos de los actores, Rosalía apareció en un escenario flotante. Gritos, aplausos y cientos de móviles iluminaron el lugar como si fuese sacado de una película.

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Para esta ocasión, Rosalía apostó por el blanco, un color que caracteriza la estética de su última gira. Con un vestido largo satinado, decorado con drapeados y rematado en una cola, la artista también llevó unas alas blancas en la espalda a modo de lazo del vestido, lo que completó el outfit con originalidad y simbolismo.

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Pese a su nuevo corte de pelo, la cantante decidió llevar su melena recogida en un moño despeinado con el flequillo suelto y rizado, de forma natural. Aunque Rosalía cambió de vestimenta durante su espectáculo y se cambió por un vestido blanco más sencillo para poder bailar.