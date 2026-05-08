Isabel Pantoja concede una entrevista en televisión tras años apartada del medio

Ana Carrillo 08 MAY 2026 - 18:14h.

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Isabel Pantoja está de gira por América y ha concedido una entrevista en televisión pocas horas de su concierto en Nueva York, donde celebrará sus 50 años sobre los escenarios. Para la tonadillera, la ciudad que nunca duerme es muy especial porque presentó en el Madison Square Garden su disco 'Marinero de luces' en 1985, pocos meses después de la muerte de Paquirri.

La madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja llevaba años sin ser entrevistada en la pequeña pantalla. En esta charla, en la que ha hablado de sus otros conciertos en Nueva York y en la que ha recordado su primer concierto en esta ciudad, "se ha emocionado", según ha explicado César Muñoz, que ha dado paso en 'El tiempo justo' a un vídeo en el que se resalta la hazaña de haber cantado en el Madison Square Garden.

El mismo día en el que la tía de Anabel Pantoja ha decidido volver a dar una entrevista en televisión, su hija Isa Pantoja se sienta en '¡De viernes!' para comentar la reconciliación de su madre con su hermano. Su excuñada, Jessica Bueno, será testigo de su entrevista, porque estará luego en el debate de 'Supervivientes' que se realiza en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

También en '¡De viernes!' estará Fani Carbajo, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que presentará a su hijo Emilio, que acaba de cumplir 18 años; Maite Galdeano, que hablará del duro momento que atraviesa tras la muerte de su perra Tila; y Rocío Martín, enfermera estética que afirma estar embarazada de Omar Montes, ha ofrecido una entrevista en exclusiva al programa.