Miguel Salazar Madrid, 06 FEB 2026 - 17:53h.

Luisa Chamizo se ha visto obligada a desalojar la zona en la que estaba preparando la conexión

Los directos de los reporteros de 'AR' en pleno temporal: paraguas rotos por el viento y con el agua por las rodillas

La borrasca Leonardo sigue causando estragos en buena parte del sur peninsular. Uno de los puntos más afectados por las fuertes lluvias es el interior de las provincias de Cádiz y Málaga, donde se han desalojado a cientos de personas.

Luisa Chamizo, reportera de 'El tiempo justo', cubría las inundaciones desde Benaoján, un munipicio ubicado en la provincia malagueña. La periodista se ha visto rodeada de serias complicaciones para informar desde este punto, con vecinos que compartían su angustia e incertidumbre por la dura situación que atraviesa la comunidad andaluza.