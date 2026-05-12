La creadora de contenido ha sido criticada tras volver a España para tratarse de las complicaciones derivadas de una operación estética realizada en Andorra

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Jennifer Baldini, creadora de contenido, se ha sometido a una operación estética que ha derivado en complicaciones médicas. La intervención se llevó a cabo en Andorra, pero para recibir atención sanitaria por dichas complicaciones ha regresado a España.

Esta decisión ha generado una fuerte polémica en redes sociales, donde muchos usuarios han estallado contra ella con comentarios como: "Para no pagar impuestos. ¿Adónde has ido corriendo para que te atiendan? A España, a esa sanidad pública a la que no contribuyes". Sin embargo, estas críticas no parecen afectarle, ya que publicó un post con el mensaje: "Callando bocas desde 1997".

Joaquín Prat: "No todo el mundo que es atendido en España tributa en España"

Su caso no es único. En los últimos años, numerosos influencers y creadores de contenido han decidido marcharse de España para reducir o evitar el pago de impuestos. Un ejemplo es el de Ofelia Hentschel, quien incluso llegó a fomentar entre sus seguidores la idea de no pagar impuestos.

Joaquín Prat también ha querido opinar sobre esta polémica en ‘El tiempo justo’, señalando: "No todo el mundo que es atendido en España tributa en España, porque la sanidad en nuestro país es universal y atiende a todos por igual, incluso a quienes se encuentran en situación irregular. Nadie te pregunta si pagas impuestos o si has tributado más o menos".