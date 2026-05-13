La veterinaria de Pablete, el burro que se sometió a una operación quirúrgica inédita en España, ha pedido ayuda para costear su recuperación médica

'Pablete', el burro de ocho meses que podrá disfrutar de una segunda oportunidad gracias a una operación quirúrgica inédita en España para salvarlo

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BurgosLa veterinaria de Pablete, el burro de raza vasca de las Encartaciones, ha vuelto a pedir ayudar para poder salvar al animal que continúa recuperándose de su operación pionera llevada a cabo por veterinarios de la Universidad de León. Fue a principios de este 2026 cuando el Hospital Veterinario de la Universidad de León (ULE) llevaba a cabo la intervención quirúrgica altamente compleja e inédita en España a Pablete. Como explica Mónica Pineda Puras, veterinaria del animal, el burro sufrió una caída con tan solo ocho meses que le provocó una fractura completa y desplazada del metatarso en una de sus extremidades posteriores.

Tras realizarle varias pruebas veterinarias como radiografías, los expertos descubrieron que el hueso de la pata de Pablete "se había desplazado", explica Mónica Pineda Puras a 'Informativos Telecinco'. En esa situación las soluciones que le daban varios veterinarios era "el sacrificio o dejarlo así hasta que formase callo óseo, pero iba a tardar mucho e iba a quedar con cojera de por vida". "A saber si con dolores o con repercusión para el casco de esa extremidad, o incluso para la otra, también por la carga de peso", señala, expresando cuáles fueron sus temores entonces.

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La caída de Pablete, su operación quirúrgica inédita y su recuperación

Sin embargo, la veterinaria y la dueña de Pablete no tiró la toalla y buscó más soluciones para el animal: "Yo no lo podía dejar así y empecé a buscar para operarlo". La gravedad de la lesión y la necesidad de un abordaje especializado hizo que la veterinaria del burro, Mónica Pineda Puras trasladase al animal desde la provincia de Burgos al centro leonés, por ser el hospital referencia en cirugía equina avanzada.

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Allí se reunió con su equipo y, entre un traumatólogo con mucha experiencia en cirugía de perros y veterinarios y anestesistas de équidos, se preparó todo para la cirugía. La intervención, liderada por Débora Jorge Casado, jefa del servicio de Medicina y Cirugía Equina y por Norberto González, veterinario especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, consistió en la estabilización quirúrgica de la fractura mediante la colocación de dos placas y tornillos, una técnica que permitió reducir y fijar correctamente la lesión ósea, según ha informado el Hospital Universitario de la Universidad de León en un comunicado.

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Junto a la complejidad de la fractura se sumaba la dificultad de que el burro, como especie, presenta particularidades clínicas y anestésicas distintas a las del caballo, lo que incrementaba el riesgo de la intervención ante la escasa información quirúrgica disponible sobre esta especie. "Los burros no responden igual que los caballos, ni a los fármacos, ni a la anestesia, ni siquiera al proceso de recuperación. Eso ya convierte a este tipo de pacientes en un desafío desde el primer momento", señalaba Jorge Casado a 'Informativos Telecinco'.

Además, según explicaban, a ello se añadía el riesgo crítico de que la fractura se abriese, lo que habría empeorado de forma irreversible el pronóstico y comprometido seriamente la supervivencia del animal.

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Buscan ayuda para poder costear los gastos veterinarios de Pablete

El caso concreto de 'Pablete', pese a su enorme complejidad, sí presentaba un factor favorable: el peso reducido del animal, en comparación con el de un caballo adulto, lo que fue determinante para que desde el Hospital Veterinario de la ULE pudieran plantear una solución quirúrgica viable.

Tras la intervención, la incisión quirúrgica presenta un buen estado, las placas se mantienen correctamente posicionada y, poco a poco, ha empezado a apoyar sus patas y a poder caminar. Sin embargo, Pablete se enfrenta a otra dificultad y es que los costes veterinarios para su recuperación son muy altos.

Como explica Mónica Pineda Puras, "los costes de operación, hospitalización, cuidados y seguimiento veterinario son muy elevados y es difícil afrontarlos en solitario". Por eso, los cuidadores de Pablete han creado una campaña de recogida de fondos para dar a Pablete "la oportunidad de seguir recuperándose y tener la vida que merece".