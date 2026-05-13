Tras recibir el alta hospitalaria, la baronesa regresó a su residencia de Sant Feliu de Guíxols, donde continúa recuperándose

Preocupación por la salud de Tita Cervera tras su traslado en helicóptero a un hospital: los detalles de su ingreso y la unión de sus hijos

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La preocupación por el estado de salud de Carmen Cervera continúa creciendo después de las últimas informaciones que han salido a la luz sobre el delicado episodio médico que sufrió hace apenas unos días.

La baronesa Thyssen, a sus 83 años, atraviesa un proceso de recuperación vigilado por su entorno más cercano y por el equipo médico que la atiende desde que tuvo que ser trasladada de urgencia a Barcelona tras sufrir un importante bache de salud.

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Los detalles de su bache de salud

El susto fue enorme. Según trascendió, la empresaria tuvo que ser evacuada en helicóptero hasta la clínica Teknon de Barcelona, donde permaneció ingresada durante aproximadamente una semana.

Aunque desde el primer momento se intentó mantener la máxima discreción sobre su estado, el operativo médico y la rapidez con la que se produjo el traslado hicieron saltar todas las alarmas en su entorno familiar.

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Tras recibir el alta hospitalaria, la baronesa regresó a su residencia de Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava, donde continúa recuperándose. Sin embargo, ahora se ha conocido que su evolución sigue requiriendo controles y vigilancia constante.

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Las novedades sobre su estado de salud

Tal y como publica este miércoles, 13 de mayo, la revista 'Semana', una de las mayores preocupaciones de los especialistas estaría ahora centrada en el estado de sus pulmones, que están siendo monitorizados de forma periódica para comprobar que la recuperación avanza favorablemente y evitar posibles complicaciones respiratorias derivadas de la neumonía que sufrió.

Este seguimiento médico habría llevado a los doctores a extremar las precauciones debido a la edad de la baronesa y a la importancia de controlar cualquier signo de recaída. El objetivo sería garantizar que la capacidad pulmonar de Carmen Cervera no se vea comprometida y evitar nuevos sobresaltos en las próximas semanas.

Aunque no se han revelado todos los detalles sobre su estado de salud, sí ha trascendido que los médicos han recomendado reposo, tranquilidad y supervisión permanente.

La visita y el apoyo de su hijo, Borja

En medio de esta situación tan delicada, la familia ha cerrado filas alrededor de la baronesa. Uno de los movimientos que más ha llamado la atención ha sido el regreso de su hijo, Borja Thyssen, a Sant Feliu para acompañar personalmente a su madre durante este complicado momento.

El hijo de la baronesa se habría instalado temporalmente junto a ella para estar pendiente de su evolución y ofrecerle apoyo en esta etapa de recuperación.

La presencia de Borja junto a su madre no ha pasado desapercibida, especialmente porque en los últimos años la relación familiar ha atravesado momentos de lo más delicados. Las tensiones familiares y el distanciamiento con sus hermanas, Carmen y Sabina, habían marcado la dinámica del clan Thyssen desde hacía tiempo.

Sin embargo, esta situación parece haber provocado un acercamiento inesperado. Fuentes cercanas han asegurado al citado medio que el delicado estado de salud de la baronesa ha servido para unir de nuevo a la familia en torno a ella, dejando a un lado diferencias pasadas y centrándose ahora en el bienestar de Tita Cervera.