Carmen Flores entra en directo en 'La mirada crítica' tras salir a la luz el suceso

Disfruta de todos los programas de 'La mirada crítica' en Mediaset Infinity

Compartir







Una paciente de cáncer de 69 años que se encuentra en cuidados paliativos ha sufrido una presunta agresión sexual en el hospital de Ibiza en el que se encuentra ingresada. Al parecer, el presunto agresor habría llegado a la habitación mientras la paciente dormía y presuntamente le hizo tocamientos debajo de las sábanas. Al despertarse, la mujer intentó llamar a las enfermeras, pero este la amenazó de muerte y cuando por fin lo consiguió, él salió huyendo del hospital.

El agresor ya ha sido identificado y detenido y ahora los familiares de la víctima se plantean tomar acciones por la falta de medidas de seguridad que hay en el hospital. Tras salir a la luz lo ocurrido, Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, entra en 'La mirada crítica' para dar su opinión sobre el suceso.

Carmen Flores explica que ya hay precedentes de casos parecidos: ''Desgraciadamente tenemos más casos de lo que podríamos pensar, además, casos que luego, por ejemplo, a este presunto agresor se le ha detenido, pero es que la mayoría de los casos ni siquiera las pacientes pueden denunciar ¿Qué es lo que pasa? Llevamos casi 30 años con la asociación y a casi cada gobierno que ha ido pasando le hemos pedido que por ley haya cámaras, cámaras de vigilancia en todos los hospitales, en todos los servicios''.

''Tenemos un caso ahora que vamos a ver cómo lo dilucidamos, que es una cosa parecida, pero de mujer a mujer, es decir, una persona que va a hacerse algo ginecológico como nos hacen a las mujeres y resulta que tiene una agresión de esta magnitud ¿Cómo se demuestra eso? Imposible, por eso las cámaras, las cámaras son de vigilancia, no atentan contra la intimidad de nadie porque es denuncia y al juez'', pide la presidenta.

PUEDE INTERESARTE La leche de vaca pierde terreno: crece el consumo sin lactosa y de bebidas vegetales

Y explica la importancia de la vigilancia: ''Tú vete a El Corte Inglés, a Mercadona, a cualquier sitio, estamos vigilados. Además, me parece normal, son de seguridad. Por tanto, la sanidad no tiene que ser diferente. En las consultas hemos tenido también casos de abuso, de tocamientos del médico... vamos a ver que esto no es una exclusiva ¿Cómo se pasa a los hospitales? ¿Cómo se controla quién entra? Es muy fácil pasar a un hospital''.