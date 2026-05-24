Detenidas 11 personas por organizar carreras ilegales en Toledo, Cuenca, Navarra y sur de Madrid

La investigación la han llevado a cabo guardias civiles del Sector de Tráfico de Madrid

La Guardia Civil disuelve en La Rioja una concentración de vehículos destinada a realizar carreras ilegales

Compartir







La Guardia Civil ha detenido a 11 personas por participar en carreras ilegales con coches modificados, principalmente en la zona sur de la Comunidad de Madrid, aunque también se desplazaban a otros puntos del país como Toledo, Cuenca o Navarra.

La investigación la han llevado a cabo guardias civiles del Sector de Tráfico de Madrid, que, dentro de su labor preventiva para evitar la comisión de delitos contra la seguridad vial, detectaron estas carreras ilegales el verano pasado.

PUEDE INTERESARTE Las carreras ilegales no se frenan en Vitoria, dos años después de la muerte de Izaro y Cristian en una de ellas

Podían llegar a congregar a más de 500 personas

Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil en una nota de prensa, a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, los participantes organizaban las denominadas 'kedadas', en las que podían llegar a congregar a más de 500 personas y en las que fijaban lugares, fechas y horas concretas, habitualmente en fines de semana.

A las citas acudían conductores de diferentes comunidades autónomas, que realizaban una exhibición de coches previamente modificados para potenciar sus características técnicas.

PUEDE INTERESARTE Detenido un conductor tras darse a la fuga y embestir un coche de la Guardia Civil en Valdemoro: hay dos agentes heridos

Aunque los lugares más habituales se localizaban en municipios del sur de la Comunidad de Madrid, como Fuenlabrada, Pinto, Valdemoro o Coslada, estas concentraciones también se extendieron a otros puntos del país como Toledo, Cuenca y Navarra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Usaban pasamontañas o la manipulación de las placas de matrícula

Los organizadores, que también participaban en estas carreras, tomaban medidas de seguridad para evitar ser identificados, como el uso de pasamontañas o la manipulación de las placas de matrícula, e incluso tenían establecido un protocolo de actuación para eludir la detención en caso de ser localizados por la Guardia Civil.

El instituto armado considera que estas prácticas suponían un riesgo para la seguridad vial, ya que "ponían en grave peligro la integridad física del resto de conductores de las carreteras y autovías cuando se desplazaban de un punto a otro realizando carreras".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La operación se ha saldado con la detención de 11 personas y, además, se han intervenido cuatro vehículos y diverso material como bengalas y pasamontañas.

A los detenidos, todos hombres de entre 18 y 25 años, de distintas nacionalidades y con antecedentes policiales, se les atribuyen los delitos de conducción temeraria, falsedad documental, simulación de delitos, desobediencia grave a agentes de la autoridad y pertenencia a organización criminal.