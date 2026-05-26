La inolvidable Marisol no está atravesando sus mejores momentos: "La pérdida de Massimo se le está haciendo muy cuesta arriba"

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Preocupación por el estado de salud de Pepa Flores. Gracias a la revista 'Semana' hemos podido saber que la actriz y cantante española de 78 años, también conocida como la inolvidable Marisol, no está atravesando su mejor momento. Jorge Borrajo, director de la revista 'Semana', ha desvelado cuál es el verdadero estado de salud de una de las artistas más queridas de este país.

Según ha recordado Jorge Borrajo, hace tres años falleció Massimo Stecchini, la que era su pareja hasta ese día: "Es el hombre con el que ha sido feliz sus últimos 35 años de su vida. Hay que trasladarse a ese momento para entender qué le ocurre ahora a Pepa", cuenta un Jorge Borrajo que asegura que la cantante pasó de la máxima felicidad a una tristeza profunda y a un estado de ánimo "bastante bajo", del que no se termina de levantar.

"La pérdida de Massimo se le está haciendo muy cuesta arriba. Según hemos tenido conocimiento, hace cuatro meses tuvo un ingreso hospitalario que supuso una pérdida de peso que la dejó aún un poco más flojita", cuenta el director de 'Semana'.

Sus tres hijas se reúnen y toman una decisión

Además, apunta que sus tres hijas se han reunido, tomando importantes decisiones que se desvelarán en la revista 'Semana' este mismo miércoles: "Una de ellas es que Pepa Flores se haya trasladado a vivir con su hija Celia".

"Lo bueno que tiene Pepa es que tiene tres hijas que se desviven por ella y que entienden que su madre sigue sin superar el fallecimiento de quien era su compañero de vida. Ahora, más que nunca, tienen que estar ahí. No termina de remontar esa pérdida de Massimo. La máxima prioridad es que Pepa esté muy bien atendida", confluye Jorge Borrajo.