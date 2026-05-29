Reitera a la ciudadanía que "utilice el transporte público" la semana que viene, además de "minimizar los desplazamientos"

Todo sobre la visita del papa León XIV a España en 2026

Compartir







El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entregará la Llave de Oro de Madrid al papa León XIV "antes de la misa del domingo", ha confirmado el regidor desde la Feria del Libro, aunque aún se están cerrando los detalles con la organización del viaje.

Almeida ha querido agradecer a la ciudad su "generosidad" y "compromiso" siendo "conscientes de la oportunidad histórica que supone para la ciudad de Madrid que venga el Santo Padre.

PUEDE INTERESARTE Los alojamientos del Papa a su llegada a España: León XIV descansará en la Nunciatura Apostólica y palacios episcopales

El alcalde ha reiterado a la ciudadanía que "utilice el transporte público" la semana que viene por la visita del papa, además de "minimizar los desplazamientos en la medida de lo posible, que las empresas den condiciones de teletrabajo y que, en caso de que se acuda a trabajar presencialmente, haya flexibilidad en los horarios de entrada y salida, de tal manera que no sea horas punta tal y como se conocen".

También ha recordado la gratuidad de los autobuses de EMT Madrid y bicimad y el refuerzo de Metro, tanto en trenes como en ampliación de horarios.

Restricciones de tráfico

Para garantizar la seguridad del Santo Padre y que los madrileños puedan seguir disfrutando de la capital a pesar de los eventos, desde el ayuntamiento han comenzado poco a poco con las restricciones del tráfico. Sin embargo, los días en los que el papa se encuentre en la capital, varias de las vías, paradas de autobuses y líneas de metro estarán cortadas.

Especialmente se notarán estos cambios durante el 6 de junio, día que protagonizará una vigilia de oración con jóvenes cristianos en la Plaza de Lima; y el 7 de junio, cuando oficiará una de las grandes misas programadas en nuestro país en la Plaza de Cibeles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Especialmente se notarán estos cambios durante el 6 de junio, día que protagonizará una vigilia de oración con jóvenes cristianos en la Plaza de Lima; y el 7 de junio, cuando oficiará una de las grandes misas programadas en nuestro país en la Plaza de Cibeles.