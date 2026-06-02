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Para la Fiscalía, el plan de Luis Lorenzo y Arancha Palomino estaba claro: quedarse con todos los ahorros de la tía Isabel, tal y como reflejan unos mensajes del actor: “La idea es sacar 10.000 euros porque a la anciana le queda poco”.

Estos mensajes fueron encontrados por la Guardia Civil en el teléfono del actor, correspondientes a la época en la que la anciana vivía con ellos.