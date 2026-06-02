Pedro Jiménez 02 JUN 2026 - 16:30h.

De los calabozos a las playas de Ibiza: las imágenes de Jonathan Andic que van a dar mucho de qué hablar

Los testigos olvidados del caso Andic: dos escaladores, llamadas contradictorias y mensajes de odio

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Una escapada en familia... y a todo lujo. Eso es lo que ha hecho Jonathan Andic, hijo de hijo mayor de Isak Andic y uno de los principales herederos de Mango, alejándose así del foco pero siendo pillado por las cámaras de 'El tiempo justo'.

Y es que desde el programa de Telecinco hemos conseguido unas imágenes en las que se ve a la perfección a Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a bordo de su barco, rodeado de su familia y en una escapada exclusiva.

Jonathan Andic, relajado junto a su mujer e hijas

Después de semanas ocupando portadas por ser acusado del crimen de su padre, Jonathan ha puesto rumbo al mar, concretamente a las aguas de Ibiza, convirtiéndose así en el escenario de una escapada de fin de semana a todo lujo, de viernes a domingo en un avión de la familia.

Además, hay que apuntar que Jonathan Andic no ha navegado solo: como podemos ver en las imágenes, a un lado está la ONIX, su embarcación habitual, valorada en torno a dos millones de euros. Al otro lado, la embarcación de apoyo del Nirvana, el gran barco que perteneció a Isak Andic y que hoy sigue ligado al patrimonio familiar (con un coste de alrededor de dos millones de euros).

Unas imágenes que llaman especialmente la atención

Las imágenes han llamado especialmente la atención -como bien ha dicho Joaquín Prat al comienzo del programa este martes- "porque están tomadas solo diez días después de que fuera primero detenido por los Mossos, después acusado del homicidio de su padre por parte de la jueza que instruye el caso y finalmente liberado después de pagar una fianza de nada menos que un millón de euros".

En las imágenes vemos a un Jonathan Andic relajado, sonriente y conversando con los suyos, además de tomando fotografías para inmortalizar el momento e incluso ejerciendo de patrón en una travesía donde no hay rastro del ruido mediático. Lo que está claro es que Jonathan parece haber encontrado refugio, al menos durante un fin de semana, en el único lugar donde no hay preguntas: en mitad del mar.