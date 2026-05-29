Las cinco religiosas pertenecen al Instituto Hijas de Santa María Del Corazón de Jesús

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Son pocos los días que quedan para la llegada del papa a España, en concreto, a Madrid. Durante el tiempo en el que León XIV esté en la capital, será alojado en la Nunciatura Apostólica. Las encargadas de administrar los servicios domésticos de este lugar son las religiosas del Instituto Hijas de Santa María Del Corazón de Jesús.

Dicho Instituto religioso nacido el 8 de septiembre de 1998, también se ocupan de otros trabajos administrativos en la sede pontificia. Las mujeres se dedican a cuidar de todas las dependencias para que el trabajo en favor de la Iglesia y del santo padre se realice "con el mayor cuidado posible", según describen en su propia web.

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La empleada doméstica del Obispado de Canarias hará las comidas al Papa

La comunidad, formada por cinco hermanas, lleva a cabo muchas actividades relacionadas con la iglesia, ya que también participa dando catequesis a niños y en otras actividades pastorales.

La noche que León XIV pernoctará en el archipiélago canario se alojará en el Palacio Episcopal de Las Palmas, situado junto a la catedral de Santa Ana y residencia habitual del obispo de Canarias.

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Se trata de un palacio del siglo XVI, ubicado en el barrio histórico de Vegueta, en el que el pontífice ocupará una parte de la planta alta del edificio, independiente de la zona donde se aloja el obispo José Mazuelos. La parte destinada al papa dispone de cuatro dormitorios y, uno de ellos, con baño incorporado, será el que utilizará León XIV.

Del mantenimiento de esta zona se encargará la empleada doméstica de la Diócesis de Canarias, que habitualmente prepara las comidas del obispo y que en esta ocasión también hará las del pontífice.

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No se han recibido indicaciones específicas sobre los menús, por lo que se espera que se preparen comidas habituales. Aunque Mazuelos suele cocinar en ocasiones, fuentes del Obispado han descartado que lo haga durante esos días debido a su carga de trabajo.

Por motivos de seguridad, los más de 20 empleados del Palacio Episcopal no trabajarán el 11 de junio, aunque esto no implicará cambios en el funcionamiento habitual de la casa.