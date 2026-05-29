Se espera que la llegada del Papa a Madrid reúna a cerca de 1.800.000 fieles

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La llegada del Papa a Madrid está provocando que se tengan que hacer algunos cambios y preparativos en la ciudad. Aunque todavía quedan unos días para que el sumo pontífice pise la capital española, ya son algunas modificaciones y cortes de tráfico los que están afectando al funcionamiento regular de los transportes.

Se espera que el pontífice se encuentre en la capital desde el 6 hasta el 9 de junio, concentrando a cerca de 1.800.000 fieles. Ante este elevado nivel de aglomeraciones, el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado ya a reorganizar la circulación para prepararse.

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Días complicados para circular

Para garantizar la seguridad del Santo Padre y que los madrileños puedan seguir disfrutando de la capital a pesar de los eventos, desde el ayuntamiento han comenzado poco a poco con las restricciones del tráfico. Sin embargo, los días en los que el papa se encuentre en la capital, varias de las vías, paradas de autobuses y líneas de metro estarán cortadas.

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Especialmente se notarán estos cambios durante el 6 de junio, día que protagonizará una vigilia de oración con jóvenes cristianos en la Plaza de Lima; y el 7 de junio, cuando oficiará una de las grandes misas programadas en nuestro país en la Plaza de Cibeles.

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Sin embargo, estos no serán los únicos acontecimientos en los que estará el pontífice, también se espera que el Papa León XIV acuda a eventos en la Catedral de la Almudena, el Congreso de los Diputados, el Estadio Santiago Bernabéu e IFEMA. Por ello, serán unos días complicados para circular en diferentes áreas del centro de la ciudad, lo que ha obligado al ayuntamiento adoptar diferentes medidas para regular la circulación del tráfico en el centro.

Todos los cortes de tráfico en Madrid

Uno de los escenarios principales es la Plaza de Lima, por ello, desde la madrugada del 28 de mayo, ha comenzado el montaje de la zona en la que actuará el coro, provocando el corte del tráfico permanente en varios carriles entre la plaza, la calle General Perón y el Paseo de la Castellana en sentido sur. Solo se podrá circular por dos carriles habilitados para ello. El cierre total de las vías se producirá a partir de la madrugada del 3 al 4 de junio.

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Otro de los escenarios principales se situará en la Plaza de Cibeles, por lo que desde la madrugada del 27 al 28 de mayo no se puede circular por dos de los carriles situados frente al Palacio de Cibeles. Esto se debe a la instalación de dos torres. Además, los autobuses de la EMT no circularán por la parada localizada frente al Complejo Cuartel General del Ejército. El cierre completo de la plaza se producirá en la madrugada del 4 al 5 de junio.

Las restricciones también han afectado a los autobuses de la EMT y se ampliará a estaciones de Metro y BiciMAD

En cuanto a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), desde el 26 de mayo se han visto modificados los horarios y recorridos de las líneas 14, 27, 40, 43, 120, 126, 147, 150, N22, N24 y S10, las cuales suelen circular por la Plaza de Lima. Asimismo, también se han visto afectadas las líneas 1, 2, 9, 10, 15, 20, 34, 51, 52, 74, 146, N5, N6, N7, N12, N20 y N21 que pasan por la Plaza de Cibeles.

También se ha cortado la circulación en las siguientes paradas de autobús: la número 41, a la altura del Paseo de la Castellana; número 93, cerca de Plaza de Lima; la número 70, situada en Plaza de Cibeles. Mientras que las paradas de metro aún no se han visto afectadas por esta situación, los cierres empezarán a partir del 6 de junio con las estaciones de Nuevos Ministerios, Cuzco y Santiago Bernabéu y se ampliarán a lo largo de los días.

Finalmente, también se verán afectadas algunas estaciones de BiciMAD aunque a partir del 4 de junio. Estas englobarán los puestos que se encuentran en Plaza de Cibeles, Plaza de Cuzco, Nuevos Ministerios, Paseo de la Castellana, Plaza de Colón, Plaza de Felipe II, Estación de Recoletos, Banco de España, Metro Retiro y Estadio Santiago Bernabéu, entre otras. Toda la información puede consultarse en el apartado de Movilidad y Transportes de la página web del Ayuntamiento de Madrid.