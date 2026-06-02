Más de 300 personas viajarán junto al obispo de Mallorca a Madrid por la visita de León XIV

Más de 300 fieles de Mallorca participarán en las celebraciones del viaje del Papa León XIV, acompañado por el obispo Sebastià Taltavull

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Más de 300 personas viajarán durante esta semana a Madrid para participar junto con el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, en las distintas celebraciones que tendrán lugar durante el viaje del Papa León XIV.

Según ha informado el Obispado de Mallorca, los asistentes llegarán en distintos grupos de varias asociaciones de fieles de la diócesis, como la Delegación de Pastoral de Juventud, comunidades del Camino Neocatecumenal, grupos vinculados a los jesuitas, los teatinos y el Opus Dei, además de otros fieles que se desplazarán por iniciativa propia.

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El obispo acompañará al Pontífice en la totalidad del viaje, que se desarrollará del día 6 al 12 en Madrid, Barcelona y Canarias

Con motivo de la visita, Taltavull ha enviado un mensaje a los fieles en el que ha destacado la visita de Robert Prevost como "una ocasión inmejorable" para conocerlo. El obispo ha subrayado que el lema de la visita, 'Alzad la mirada', está enfocado en renovar el compromiso de los cristianos con la evangelización, la fraternidad y el servicio a los más necesitados.

En este sentido, ha señalado que el viaje también constituye una oportunidad para "fortalecer la comunión eclesial y la pertenencia a la Iglesia universal".

La Catedral de Mallorca acogerá el próximo sábado a las 20.30 horas una Vigilia del Corpus Christi, que incluirá una conexión en directo con la vigilia de Madrid.