La polémica del catalán y los abusos en la Iglesia amenazan con empañar la visita del Papa a Cataluña

Redacción Cataluña 02 JUN 2026 - 16:10h.

Junts reclama al Govern de Salvador Illa que exija el uso del catalán durante las intervenciones del Papa en Cataluña

Todo sobre la visita del papa León XIV a España en 2026

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BarcelonaA escasos días de la visita del papa a Cataluña con el acto en la Sagrada Familia de Barcelona como centro de su viaje, el uso del catalán en sus intervenciones amenaza con empañar la presencia del Sumo Pontífice. También preocupa la protesta de víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia que han reclamado una reunión con León XIV.

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Defensa del catalán

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha emplazado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a hacer todas las gestiones necesarias para garantizar una presencia del catalán "adecuada al reconocimiento legal" que tiene la lengua durante los actos que protagonizará el papa León XIV en su visita a Barcelona.

En una carta que han enviado al presidente catalán, le reclaman que contacte con la Conferencia Episcopal Española, con el cardenal Joan Josep Omella y con la Santa Sede para lograr dicha presencia en la misa y en la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, como en el resto de actos oficiales de la visita.

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"No pedimos ninguna concesión ni ningún favor, simplemente estamos defendiendo nuestra lengua como hace cualquier nación, y el Govern debe ser ejemplar y el primero en actuar", ha recalcado.

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Para Sales, en la misa que oficiará el Papa en la Sagrada Familia se "relega el catalán a una posición secundaria respecto al castellano" y, a su juicio, el hecho de que la bendición de la torre de Jesucristo sea íntegramente en castellano le añade gravedad a la situación.

Tras exponer que la defensa del catalán debe hacerse diariamente y en todas las situaciones, considera que una ocasión especial y con una audiencia potencial tan alta como es la visita del Papa "es un momento que debe aprovecharse para proyecto la lengua catalana, la lengua propia de Cataluña, en todo el mundo".

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También ha asegurado que la comparación con la visita de Benedicto XVI en 2010 permite comprobar "que en vez de ir hacia adelante se ha ido hacia atrás".

Además, ha recordado que la visita de León XIV coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, una persona "altamente arraigada al país y a la identidad catalana, lo que hace aún más doloroso ver como el catalán, lengua que defendía siempre el arquitecto de la luz, no tiene la presencia que se merece en la ceremonia".

Protestas de víctimas de abusos de la Iglesia

El otro frente abierto por la visita del Papa a Cataluña lo han protagonizado algunas víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia. Uno de ellos, Miguel Hurtado, ha reclamado al papa León XIV que se reúna con ellas durante su visita a España y dan como plazo hasta el próximo viernes "para recibir una contestación del Vaticano" o anuncian "acciones" para el 8 de junio, coincidiendo con la reunión de León XIV con el presidente del Gobierno.

Para el portavoz de 'Reparación integral ya', sería "paradójico que el papa se reuniera con todo el mundo, líderes políticos, voluntarios del Ifema, vaya a las cárceles, al Congreso y no se reúna con las víctimas de pederastia clerical cuando se le ha pedido". "Yo creo que debería ser obligado en cada viaje hablar con víctimas del país".

"Si el papa pisa España sin tener con nosotros una reunión agendada sería una profunda falta de respeto que no vamos a consentir ni tolerar", ha asegurado Hurtado frente a la Nunciatura Apostólica, la embajada de la Santa Sede en España donde dormirá el papa durante su estancia en Madrid.

Ante la falta de respuesta, las víctimas pondrán de manifiesto el próximo lunes, en el que el papa acude además al Congreso de los Diputados, su protesta por "aparcar la ley de imprescriptibilidad" que se tramita en el Parlamento para evitar que los delitos sexuales graves contra menores queden impunes: "Nos dijeron que la iban a aprobar antes de junio".

El primer denunciante del 'caso Montserrat' ha expresado la indefensión de las víctimas ante "las lagunas" del acuerdo Estado-Iglesia que da "vía libre" a las órdenes religiosas y las diócesis para declararse "insumisas morales", negándose a indemnizarlas si no existe una sentencia judicial como ha hecho la abadía, según denunció en una carta que envió hace un mes al papa.

Este martes ha vuelto a "entregar en mano" esa misiva en la Nunciatura para reclamar una reunión con las víctimas, "que hemos pedido de forma reiterada y a día de hoy no tenemos aún respuesta". También para pedirle que no vaya a la abadía de Montserrat, "la zona cero de los abusos en la Iglesia en España".