Interior coordina el plan especial de seguridad diseñado para garantizar el normal desarrollo de la visita a España del papa León XIV

Los escoltas del Papa: así es el equipo de seguridad que acompaña a Leon XIV en España

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MadridLa visita del papa León XIV a España está causando una gran revolución en las diferentes ciudades a las que el pontífice acudirá. El papa León XIV recorrerá más de 2.500 kilómetros -si se tiene en cuenta la distancia en línea recta de su recorrido entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife- y pronunciará 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos. La visita comenzará el próximo sábado 6 de junio cuando el avión en el que viaja el pontífice aterrice en la capital a las 10:30 horas, según la agenda oficial del viaje apostólico.

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Por eso, el Ministerio del Interior coordina un gran dispositivo de seguridad diseñado para garantizar el normal desarrollo de todos los actos previstos durante la visita del papa a España. Un plan especial que ha sido presentado a todas las instituciones y organismos implicados en una reunión general de coordinación que ha presidido el titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska.

El plan especial de seguridad diseñado para garantizar el desarrollo de la visita a España del papa León XIV

Si bien España ya ha acogido visitas papales con anterioridad de forma exitosa, como las realizadas por San Juan Pablo II o Benedicto XVI, que incluyó la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, el hecho de que la programada para León XIV transcurra en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Canarias y en cuatro provincias distintas, dos de ellas insulares (Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife) es una novedad que ha hecho necesario el diseño de un plan especial de seguridad recogido en la instrucción 2/2026 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

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La instrucción articula un marco común para la elaboración de inteligencia que permita identificar posibles riesgos, la preparación por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los planes operativos y dispositivos que deban materializarse en los diferentes emplazamientos de la visita papal, y encomienda a la Dirección General de Coordinación y Estudios la gestión de las dinámicas de coordinación, colaboración y cooperación necesarias entre los diferentes actores, policiales y de otra índole, involucrados en el desarrollo de la visita con las mejores condiciones de seguridad y protección.

La Dirección General de Coordinación y Estudios cuidará también la revisión y adaptación, en su caso, de los planes de seguridad, autoprotección y emergencias, así como su integración y funcionamiento sinérgico con los dispositivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar la seguridad integral en los espacios e instalaciones en las que se vayan a desarrollar los diferentes eventos programados en la visita papal.

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Las fases del dispositivo diseñado por el Gobierno de España

En su intervención en la reunión general de coordinación celebrada en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) del Ministerio del Interior, Grande-Marlaska ha puesto énfasis en que la ejecución del plan especial de seguridad es "un esfuerzo compartido y conjunto de todos los organismos e instituciones aquí representados, pues solo así, trabajando de forma coordinada y en colaboración, es posible garantizar los resultados esperados y que la visita papal transcurra con normalidad y sin compromisos para la seguridad de las personas y de los bienes".

Fase previa. Desde que fue confirmado el viaje papal, el Ministerio del Interior inició los trabajos para construir las bases y asegurar las capacidades operativas necesarias para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la visita mediante reuniones de información y coordinación necesarias para la elaboración de los dispositivos operativos y garantizar la movilización de los recursos y capacidades necesarias.

Desde que fue confirmado el viaje papal, el Ministerio del Interior inició los trabajos para construir las bases y asegurar las capacidades operativas necesarias para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la visita mediante reuniones de información y coordinación necesarias para la elaboración de los dispositivos operativos y garantizar la movilización de los recursos y capacidades necesarias. Fase preventiva. Durará hasta las 24:00 horas del día 31 de mayo de 2026, momento en el que deberán estar diseñadas y planificadas las actuaciones a establecer por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se concretarán en los correspondientes dispositivos de seguridad.

Durará hasta las 24:00 horas del día 31 de mayo de 2026, momento en el que deberán estar diseñadas y planificadas las actuaciones a establecer por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se concretarán en los correspondientes dispositivos de seguridad. En esta fase se obtendrá y analizará toda la información sobre cualquier hecho o circunstancia que pudiese alterar o poner en riesgo o peligro el desarrollo de la visita papal, y se establecerán los mecanismos de coordinación entre las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas, las delegaciones del Gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y otros organismos y operadores de seguridad que participen en el Plan Especial o que a tal fin se designen o determinen.

Fase de alerta. Desde las 00:00 horas del 1 de junio, y hasta las 24:00 horas del 5, se activará el plan especial de seguridad para garantizar la existencia de zonas y espacios seguros en los lugares afectados y vías de evacuación; las condiciones de seguridad en los lugares de alojamiento, rutas empleadas, instalaciones de emergencias e infraestructuras críticas, así como aquellos otros centros o instalaciones que se estimen necesarios.

Fase crítica. La fase crítica del plan especial de seguridad se ha ajustado a los distintos territorios que serán visitados por el Para León XIV: Sede de Madrid: desde las 00:00 horas del 6 a las 13:30 horas del 9 de junio. Sede de Barcelona: desde las 07:00 horas del 9 a las 08:00 horas del 11 de junio. Sede de Canarias: desde las 00:00 horas del 11 de junio hasta que, el 12 de junio, la aeronave que traslada al sumo pontífice abandone el espacio aéreo español.

En estos tres momentos, el plan especial de seguridad se encontrará establecido en su máximo nivel de activación, así como los planes de autoprotección y emergencias, todo ello en coordinación con el Nivel de Alerta del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista (en la actualidad, nivel 4 reforzado), al objeto de garantizar la seguridad integral de toda la visita.

Los respectivos planes de seguridad incluirán un dispositivo de protección para el papa y miembros de la delegación acorde con su nivel de riesgo, así como el despliegue de un dispositivo especial de protección y orden público en los itinerarios, lugares previstos para visitas y/o celebraciones oficiadas por el sino pontífice.

El dispositivo también tendrá en cuenta la seguridad de los lugares de alojamiento, centros de respaldo y/o de evacuación y los lugares de concentración de fieles.

En esta fase crítica, se constituirán centros de coordinación y mando en las ciudades de Madrid, Barcelona, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife para facilitar la coordinación y seguimiento inmediato de los específicos dispositivos a desarrollar y articular la respuesta ante cualquier incidencia, en los que se integrarán representantes de todos los organismos implicados en el plan especial de seguridad.

La llegada de los 'papamóviles' a España

Además, la Policía Nacional ha informado que los vehículos del papa, los 'papamóviles', ya están en España. Los dos vehículos que trasladaran al pontífice durante su visita a España han llegado a Madrid y a Barcelona.

Dos aviones del Ejército los han transportado desde Roma. El papa León XIV se moverá en estos vehículos blindados en los diferentes actos que tiene en agenda en nuestro país. Hasta que llegue el papa a España, los 'papamóviles' serán custodiados por la Policía Nacional.

La agenda del papa en España

La visita comenzará el próximo sábado 6 de junio cuando el avión en el que viaja el pontífice aterrice en la capital a las 10:30 horas, según la agenda oficial del viaje apostólico. A las 11:30 horas tendrá lugar una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid; posteriormente, los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía mantendrán un encuentro privado con León XIV, según la agenda de Casa Real, y a continuación, a las 12:30 horas, tendrá lugar un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el que el Papa pronunciará su primer discurso. Ya por la tarde del sábado a las 18.00 horas, el papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social 'Cedia 24 horas', donde realizará un saludo. Durante este acto, la pastoral social de Madrid entregará un regalo al papa: un árbol de madera tallado a mano por usuarios del Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) de Cáritas Madrid. Además, está prevista la actuación de Niña Pastori. Ese mismo día a las 20.30 horas, tras un recorrido en papamóvil, participará en el primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, en la que León XIV pronunciará su segundo discurso. Allí, responderá a las preguntas de una decena de jóvenes, abordando temas como la polarización, el sufrimiento, la vocación o el sentido de la vida; y habrá actuaciones de Hakuna, Siloé, Beret o Lola Tuduri, entre otros.

El domingo 7 de junio, a las 10.00 horas tendrá lugar en la Plaza de Cibeles la Misa con la homilía del papa y la Procesión del Corpus Christi. Por la tarde, a las 16.30 horas, Robert Prevost tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y a las 18.00 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro 'Tejer redes', en el que participarán Antonio Banderas, Rozalén y Carolina Marín, entre otros. A las 19.30 horas el Pontífice cenará en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo.

El lunes 8 de junio comenzará a las 09.30 con un encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura, para trasladarse después al Congreso, donde a las 10.30 se encontrará con los miembros del Parlamento español y se convertirá en el primer papa que pronuncie un discurso ante la Cámara. Está previsto que Sánchez se encuentre con el papa durante su viaje en al menos cuatro ocasiones: en el Aeropuerto de Barajas, la Nunciatura, el Congreso y la Sagrada Familia. Después, a las 11.30 horas, el papa se reunirá con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) , y realizará un saludo. Está previsto que el presidente de la CEE, Luis Argüello, dirija una alocución y que ambos firmen en el libro de honor. Además, habrá un intercambio de regalos y el pontífice podrá saludar a los trabajadores de la CEE. León XIV almorzará con los prelados en la Nunciatura Apostólica y a las 18.00 horas visitará la Catedral de Santa María de la Almudena para realizar una oración y homenaje a la Virgen. Más tarde, a las 19.00 horas, tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu. En este acto no faltará la magia, la música y las procesiones de la Virgen de la Almudena y el Cristo de Jesús de Medinaceli a pie de campo. El evento, presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo, contará con actuaciones como la de David Bustamante o el mago Jorge Blass.

comenzará a las 09.30 con un encuentro con el en la Nunciatura, para trasladarse después al Congreso, donde a las 10.30 se encontrará con los miembros del Parlamento español y se convertirá en el primer papa que pronuncie un discurso ante la Cámara. Está previsto que Sánchez se encuentre con el papa durante su viaje en al menos cuatro ocasiones: en el Aeropuerto de Barajas, la Nunciatura, el Congreso y la Sagrada Familia. Después, a las 11.30 horas, el papa se reunirá con los obispos españoles en la sede de la , y realizará un saludo. Está previsto que el presidente de la CEE, Luis Argüello, dirija una alocución y que ambos firmen en el libro de honor. Además, habrá un intercambio de regalos y el pontífice podrá saludar a los trabajadores de la CEE. León XIV almorzará con los prelados en la Nunciatura Apostólica y a las 18.00 horas visitará la Catedral de Santa María de la Almudena para realizar una oración y homenaje a la Virgen. Más tarde, a las 19.00 horas, tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu. En este acto no faltará la magia, la música y las procesiones de la a pie de campo. El evento, presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo, contará con actuaciones como la de David Bustamante o el mago Jorge Blass. El martes 9 de junio, el pontífice se encontrará con los voluntarios de la visita a la capital en el Pabellón 3 de Ifema, y pronunciará otro discurso, antes de partir en avión a las 11.10 hacia Barcelona, cuya llegada esta prevista a El Prat a las 12.25 horas. Ya en Barcelona está previsto el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, con homilía del Papa y a las 20.00 horas la vigilia de oración en el Estadio Olímpico 'LLuís Companys', con discurso del santo padre.

El miércoles 10 de junio, a las 10.50 horas, León XIV visitará el centro penitenciario 'Brians 1', donde se encontrará con 80 presos y escuchará el testimonio de dos reclusas; y a las 12.00 entrará en la Abadía de Montserrat, con la oración del Santo Rosario y discurso previsto del pontífice. A las 13.00 almorzará con la comunidad benedictina de Montserrat. Por la tarde, a las 16.30 horas, el papa tendrá un encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la Iglesia de San Agustín y pronunciará otro discurso. A las 19.30 está prevista la misa en la Basílica de la Sagrada Familia y la inauguración de la torre de Jesucristo. El acto se dividirá en dos partes, la primera en el interior, donde el pontífice celebrará la eucaristía, y la segunda parte en el exterior, cuando León XIV, situado en la fachada del nacimiento, bendecirá e inaugurará la Torre de Jesucristo. En total, asistirán al acto unas 8.000 personas y los organizadores han dicho que puede haber "sorpresas".

El jueves 11 de junio, el papa se desplazará desde El Prat a las Palmas de Gran Canaria, donde está prevista su llegada a la base aérea de Gando a las 10.50 horas. De este modo, recupera la visita soñada por su antecesor, el papa Francisco, que deseaba acudir a las islas para volver a poner el foco de la agenda mundial sobre las realidades del fenómeno migratorio. De hecho, el primer discurso de Robert Prevost en el archipiélago tendrá lugar en un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, previsto a las 11.40 horas, donde escuchará el testimonio de cuatro migrantes de África y Latinoamérica, y realizará una ofrenda floral. Después, se reunirá con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, así como seminaristas y agentes de pastoral en la catedral de Santa Ana, y pronunciará otro discurso. A las 18.30 horas, tendrá lugar la misa en el Estadio de Gran Canaria, a la que se han inscrito 50.000 personas.