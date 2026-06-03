Miguel Salazar Madrid, 03 JUN 2026 - 17:15h.

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Los bomberos continúan trabajando a contracorriente en el incendio declarado en el entorno de Los Garres y Lagues (Murcia). Bárbara y Raquel son dos de las vecinas más afectadas por el fuego. Por un momento, pensaron que perdían sus casas.

La primera relata en 'El tiempo justo' que vio de buenas a primeras el incendio llegar a los alrededores de su vivienda. Así que decidió bajar al sótano a recoger el coche y salir lo más rápido posible. Raquel también pensaba que lo perdía todo.

Joaquín Prat lamenta los recortes en presupuestos destinados a la lucha contra los incendios

Esta vecina asegura que pensó en que los ahorros que había invertido para ese "sueño" se iban "por el desagüe". Por suerte, los efectivos pudieron controlar el fuego en la casa, a pesar de que en una de esas viviendas el jardín ha quedado completamente destrozado por las llamas.

Joaquín Prat, el presentador del programa de Telecinco, se ha indignado ante el duro relato que estaba escuchando. "Es la historia que se repite todos los años. Me da igual el signo político, quien gobierne en cada comunidad, aquí nadie toma las medidas necesarias", comienza diciendo.

"Se nos llena la boca de ecología y resulta que cuando no te dejan limpiar el monte, no hay dinero para las brigadas de incendios o se recorta presupuesto de aquellos destinados a luchar contra el incendio", lanza el periodista.