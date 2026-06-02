Alejandra actualiza en 'El tiempo justo' el estado de salud de su padre, Bertín Osborne: "Está afónico y tosiendo"
Preocupación por el estado de salud de Bertín Osborne tras dos neumonías: "Puedo hablar a duras penas"
Gemma Camacho, sobre Bertín Osborne tras debutar como modelo con él: "Te da confianza y tranquilidad"
Alejandra Osborne, hija mayor del cantante, presentador y empresario, Bertín Osborne, y su primera esposa, Sandra Domecq, ha actualizado el estado de salud de su padre después de que saltaran las alarmas la semana pasada tras la cancelación de sus conciertos debido a una neumonía aguda que atravesó con bastante fiebre. Además, el propio cantante reaparecía en redes sociales con un hilo de voz y dificultad para respirar, contando que desde que tuvo el Covid ha pasado por dos neumonías: "Puedo hablar a duras penas".
Pues bien, según ha contado Alejandra Osborne en 'El tiempo justo', ha recordado que el día de antes de ir al médico comió con él y "estaba malísimo": "No sabía lo que tenía, solo tosía muchísimo". La hija del presentador ha contado que ya ha podido estar con él -concretamente esta mañana del martes- y que "está mucho mejor".
"Está afónico y tosiendo, pero los antibióticos le están ayudando", ha contado una Alejandra Osborne que tranquiliza a los televidentes asegurando que "no ha requerido ingreso" y que le han pedido reposo total en cama. "Está deseando volver a dar la gira que tenía planeada", ha subrayado. Una gira que hay que recordar que se trata de su última antes de dejar definitivamente los escenarios.
"Está afónico y tosiendo"
"No puede cantar, porque no puede respirar", asegura, tras lo que ha dicho que el hecho de no respirar bien y el toser tanto "le agota": "No come mucho. Hoy está mejor que en el vídeo, pero está afónico y tosiendo", repite de nuevo.