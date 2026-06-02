Alejandra actualiza en 'El tiempo justo' el estado de salud de su padre, Bertín Osborne: "Está afónico y tosiendo"

Alejandra Osborne, hija mayor del cantante, presentador y empresario, Bertín Osborne, y su primera esposa, Sandra Domecq, ha actualizado el estado de salud de su padre después de que saltaran las alarmas la semana pasada tras la cancelación de sus conciertos debido a una neumonía aguda que atravesó con bastante fiebre. Además, el propio cantante reaparecía en redes sociales con un hilo de voz y dificultad para respirar, contando que desde que tuvo el Covid ha pasado por dos neumonías: "Puedo hablar a duras penas".

Pues bien, según ha contado Alejandra Osborne en 'El tiempo justo', ha recordado que el día de antes de ir al médico comió con él y "estaba malísimo": "No sabía lo que tenía, solo tosía muchísimo". La hija del presentador ha contado que ya ha podido estar con él -concretamente esta mañana del martes- y que "está mucho mejor".

"Está afónico y tosiendo, pero los antibióticos le están ayudando", ha contado una Alejandra Osborne que tranquiliza a los televidentes asegurando que "no ha requerido ingreso" y que le han pedido reposo total en cama. "Está deseando volver a dar la gira que tenía planeada", ha subrayado. Una gira que hay que recordar que se trata de su última antes de dejar definitivamente los escenarios.

"No puede cantar, porque no puede respirar", asegura, tras lo que ha dicho que el hecho de no respirar bien y el toser tanto "le agota": "No come mucho. Hoy está mejor que en el vídeo, pero está afónico y tosiendo", repite de nuevo.

