Entre estas mascotas también hay casi dos millones de conejos, aves, reptiles o tortugas

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Los hogares españoles tienen 15.171.569 animales de compañía, la mayoría perros y gatos, según ha avanzado este viernes el Ministerio de Derechos Sociales, que está trabajando en la primera Estadística Nacional sobre protección animal. La presencia de mascotas en los hogares españoles ha crecido tanto en los últimos años que el 90 % de las familias con animales domésticos ya los considera como un miembro más, lo que en algunos casos puede llegar a representar un gasto de 1.000 euros anuales.

Derechos Sociales ha estimado este número a partir de lo que reflejan las inscripciones en los registros autonómicos de animales de compañía durante el período comprendido entre los años 2021 y 2025. Según ha especificado, los perros siguen siendo el animal de compañía más habitual en España, con 7.562.893 (el 50 % del total); seguidos de los gatos, con 5.619.967 (un 37 %).

Andalucía Cataluña y Valencia, a la cabeza por número de mascotas

A ellos se unen otros animales que conviven en los hogares españoles como conejos, aves, reptiles o tortugas, que suman casi dos millones de animales (1.988.708) y que constituyen el 13 % del total. De acuerdo con el Ministerio, el número total de animales de compañía en España ha crecido un 14 % desde 2021, pasando de 13.291.039 a 15.171.569 en 2025.

Por otro lado, la estadística también desglosa el número de animales de compañía por Comunidades Autónomas (CCAA). En este sentido, Andalucía es la que más animales tiene con 3,3 millones; seguida de Cataluña, con casi 2 millones; la Comunidad de Madrid, con 1,9 millones; y la Comunidad Valenciana, con 1,5 millones.

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Según ha recordado el Departamento ministerial, el desarrollo de esta Estadística Nacional sobre la Protección Animal supone el cumplimiento de una obligación recogida en la Ley de Bienestar Animal y seguirá su curso en los próximos meses.

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Al margen de estos datos, el Consejo Estatal de la Protección Animal también ha abordado la elaboración de un protocolo para atender a los animales de compañía en caso de emergencia o catástrofe, un trabajo colaborativo entre el ministerio de Derechos Sociales, a través de la Dirección General de Derechos de los Animales, y el ministerio del Interior, por medio de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

"El protocolo se pondrá a disposición de las comunidades autónomas para que puedan adaptar sus Planes de Protección Civil a las disposiciones que establece la Ley de Bienestar Animal", ha destacado Derechos Sociales.