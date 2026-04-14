Permisos laborales para cuidar mascotas enfermas: la medida pionera que quiere implantar Italia

Los expertos señalan que estamos ante un cambio cultural donde las mascotas son parte de la familia multiespecie

Los nuevos requisitos de la Unión Europea para poder viajar con una mascota

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Italia quiere dar un paso pionero en Europa y conceder permisos laborales para atender a mascotas enfermas. Según informa 'El Mundo', el origen de este cambio se remonta a una sentencia de 2017 en Roma, cuando una empleada fue sancionada por faltar al trabajo para cuidar de su perro enfermo.

La justicia italiana falló a su favor al considerar que no atender al animal podía constituir un caso de maltrato, dado que la legislación del país protege explícitamente el bienestar animal. Y es que los animales de compañía tienen cada vez más un peso social y legal en las familias.

Un precedente relevante en Europa

Italia no ha creado una ley estatal uniforme para esta medida, sino que se articula a través de interpretaciones legales y convenios laborales que comienzan a incorporar este tipo de permisos. Pero este reconocimiento marca un precedente relevante en Europa.

Los expertos señalan que estamos ante un cambio cultural donde las mascotas son parte de la "familia multiespecie". Los animales no solo conviven con las personas sino que forman parte de su núcleo afectivo y merecen protección laboral. El debate ha llegado a países como España, donde no exist4e un permiso específico para el cuidado de las mascotas.

El punto de inflexión llegó con una sentencia de 2018

En medios italianos como el Corriere della Sera se recalca que el país no cuenta con una normativa general que regule estos permisos. Aunque distintas interpretaciones legales y sentencias han abierto la puerta a que, en determinadas circunstancias, el cuidado de un animal doméstico pueda justificar una ausencia laboral.

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El punto de inflexión se sitúa en la jurisprudencia de la Corte de Casación, especialmente en una sentencia de 2018 que reconoció la posibilidad de conceder permisos retribuidos para atender a mascotas en situaciones de urgencia sanitaria. Se interpretó de forma más amplia los "motivos graves personales o familiares" al equiparar la asistencia a un animal con la atención a un familiar enfermo.

Se deben cumplir ciertas condiciones para aplicar este derecho

Pero para aplicar este derecho se deben cumplir unas condiciones como la presentación de un certificado veterinario que acredite la gravedad de la situación y la imposibilidad de que otra persona se haga cargo del animal. La legislación italiana contempla sanciones por abandono o negligencia hacia los animales, lo que refuerza el argumento de que su cuidado puede convertirse en una obligación legal en determinados casos.

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Así, el Parlamento italiano estudia propuestas para regular de forma explícita estos permisos. Entre las medidas en discusión figuran hasta tres días de ausencia retribuida en caso de fallecimiento del animal y un número limitado de horas anuales para atender enfermedades o urgencias veterinarias. De momento, estos permisos dependen de la interpretación judicial y los acuerdos laborales concretos y no de una ley.