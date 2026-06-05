El centro de Madrid, con la Plaza de Cibeles como epicentro, ha sido vaciado para acoger los actos multitudinarios durante la visita del Papa León XIV

Todo sobre la visita del papa León XIV a Madrid

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MadridA pocas horas de que la Plaza de Cibeles acoja una de las misas que el Papa León XIV celebrará en su visita a España, el centro de Madrid ofrece una imagen imposible de ignorar. Quien pase hoy por sus calles se topa con señales evidentes de la cita con carteles y banderas con los colores del Vaticano y la imagen omnipresente del sumo pontífice.

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"Contando las horas que faltan”

La expectación también se percibe en quienes aguardan la llegada del Papa. Una monja reconoce la emoción de la espera “con bulli bulli deseando que llegue, contando las horas que faltan”. Mientras tanto, en Cibeles toma forma el escenario donde tendrá lugar la multitudinaria misa dominical.

Para muchos visitantes, el ambiente es “muy, muy bonito. Un evento importantísimo para el mundo entero”, y algunos muestran con orgullo las entradas para la celebración. Los hay incluso que han modificado sus planes de viaje: “Hacia México para poder estar aquí en la misa del Padre”.

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La visita del Santo Padre deja una estampa inédita en el Paseo de la Castellana, completamente vacío, un privilegio para quienes lo recorren a pie, aunque una complicación para quienes deben trabajar hoy en el centro. Las restricciones son visibles con metros de calles cortadas, líneas de transporte inhabilitadas, zonas balizadas y obstáculos que afectan a los residentes, que se quejan de que todo “está muy liado y complicado”.