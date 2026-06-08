León XIV ha abogado por el diálogo frente a la confrontación desde el primer discurso de su viaje a España

Minuto a minuto: la última hora sobre la visita del papa León XIV a España

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El papa León XIV ha protagonizado esta mañana un discurso lleno de mensajes políticos desde el Congreso de los Diputados. Ya en su primera intervención el sábado en el Palacio Real de Madrid marcó una dirección interpretada como un tirón de orejas.

Habló de "abandonar las narrativas divisivas y polarizantes" y lo hizo delante de los principales responsables políticos. Aplaudían su discurso el presidente y los ministros, también el jefe de la oposición y del tercer partido, que escuchaban este otro mensaje: "Mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo".

Es una posición del Gobierno que Abascal ha criticado duramente. En la misa del domingo, el papa insistió en su idea de que "nadie puede arrodillarse ante el señor y despreciar al hermano".

PP y Gobierno, nuevamente juntos el domingo, recibían el mismo mensaje de "diálogo y respeto". "El tema de la violencia de la palabra. Pacificar la palabra también va a llevar a una pacificación de la sociedad", explica Jaime Flaquer, profesor de Teología de la Universidad Loyola de Granada. Hoy pide esa reflexión en el Congreso, un escenario convertido en símbolo de crispación, con enfrentamientos que ocurren semanalmente y muy alejados del encuentro que reivindica León XIV.