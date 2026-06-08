Este lunes, 8 de junio, León XIV también se ha convertido en el primer pontífice en pronunciar un discurso ante el Congreso

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El papa León XIV ha protagonizado este lunes, 8 de junio, una de las imágenes más simbólicas de su visita oficial a España al firmar el Libro de Honor del Congreso de los Diputados durante su histórica presencia en las Cortes Generales.

La rúbrica del pontífice supone un antes y un después al convertirse en el primer papa que interviene ante una sesión conjunta del Congreso y del Senado.

La firma ha tenido lugar en el Palacio de las Cortes, dentro del protocolo previsto para la visita. Antes de estampar su firma en el Libro de Honor, León XIV ha revisado cuidadosamente el texto que había preparado previamente.

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Los detalles de la dedicatoria

Según ha trascendido a través de las imágenes tomadas durante el acto, el pontífice llevaba anotada su dedicatoria en una hoja aparte que había redactado personalmente con antelación a modo de 'chuleta'.

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Una vez comprobado el contenido y la redacción definitiva, ha procedido a pasarla a limpio en el libro institucional, un gesto que ha manifestado el carácter meticuloso del santo padre y el cuidado y la importancia que ha querido otorgar a unas palabras destinadas a permanecer en los archivos históricos de la Cámara.

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"Con el deseo de que los derechos de todos estén siempre en el ejercicio de la actividad legislativa de esta sede democrática de la soberanía nacional española", ha indicado León XIV en la dedicatoria.

Se trata del mismo volumen en el que han dejado sus mensajes jefes de Estado, miembros de la familia real y otras personalidades clave que han visitado la institución parlamentaria a lo largo de los años. La incorporación de la dedicatoria de León XIV añade ahora una nueva página a esa historia institucional.

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Su discurso

Recibido con honores de jefe de Estado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, León XIV ha participado también en una sesión conjunta de las Cortes Generales.

Durante el acto, el pontiífice ha pronunciado su discurso centrado en la dignidad humana, el diálogo político, la justicia social, la acogida de los inmigrantes y la necesidad de rebajar la polarización en la vida pública.

Asimismo, ha defendido la libertad religiosa y ha trasladado que la fe "no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones", pero "tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública".

"La legítima autonomía del orden temporal jamás debe interpretarse como hostilidad hacia el fenómeno religioso", ha subrayado el pontífice, añadiendo que "la libertad sobre la que se edifica el Estado contemporáneo, si es auténtica, reconoce la dimensión religiosa del ser humano, la respeta y la tutela jurídicamente; y evita que alguien tenga que renunciar a contribuir a la sociedad en la que vive por causa de su fe".