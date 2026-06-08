El pontífice también reclama atención y "una respuesta responable" ante el "trágico drama migratorio"

La visita del papa León XIV a España, en directo | el pontífice pide a los obispos que respondan con escucha, justicia y reparación a los abusos

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La visita del papa León XIV y su discurso dirigido a los políticos en el Congreso de los Diputado ha durado casi media hora ante una Cámara Baja repleta y expectante. El pontífice ha hilvanado sus palabras para reflexionar sobre los temas más importantes: la defensa de “toda” vida humana, “desde su “concepción hasta su ocaso natural”, refiriéndose al aborto y la eutanasia, pero también "el trágico drama migratorio".

El papa, que es la primera vez, que se dirige a los políticos sentados en sus banquillos del Congreso, ha alertado sobre el deber de una nación de “acompañar, proteger y amar” a los más vulnerables en una defensa de la vida humana".

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“¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo…? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia", ha asegurado ante los ojos de los más de 400 espectadores que lo seguían.

"Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad”, ha dicho.

León XIV habla del "drama migratorio" y critica el rearme militar

En plena efervescencia política por el rechazo de la oposición a la regularización extraordinaria de inmigrantes, León XIV a los diputados de todos los signos políticos una respuesta ante el "trágico drama migratorio" , "que mire a las personas" y que sea "coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran".

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El papa, que ha sido ovacionado, tras su discurso ha recordado que "allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos".

El pontífice ha reconocido en su tono pausado que ningún país solo puede enfrentarse al drama migratorio y que se hace necesario "fortalecer la prevención, el rescate y la asistencia a las víctimas, especialmente en el marco de una cooperación regional y multilateral".

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"Ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud", ha subrayado León XIV ha apuntado a la "respuesta institucional" que cuando "se hace cercana, justa y coordinada las fronteras dejan de ser lugares de abandono y pueden convertirse en espacios de protección responsable de la dignidad humana".

El papa, también ha hablado de la guerra y ha criticado el rearme militar, apelando a que la verdadera seguridad emana del diálogo y el Derecho internacional, porque el éxodo humano está vinculado con la pobreza, pero también con la crisis climática y las desigualdades económicas y los conflictos bélicos.

Frente a la fragmentación social, el pontífice que recibió siete minutos de aplausos, ha apelado a los diputados y a la sociedad para erradicar la descalificación del adversario, catalogando toda guerra como una derrota de la diplomacia.