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El menú que ha degustado el papa León XIV en Madrid: de las croquetas de cocido al jamón ibérico de Huelva

El papa León XIV interviene durante su visita al Congreso de los Diputados
El papa León XIV interviene durante su visita al Congreso de los Diputados. Cesar Vallejo Rodriguez / EP
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MadridEl papa León XIV ha degustado en la cena celebrada este domingo en el Palacio Episcopal de Madrid un menú, servido por el restaurante centenario Lhardy, en el que se mostró la riqueza y diversidad del patrimonio gastronómico español.

En concreto, este menú ha sido concebido como un recorrido por algunos de los productos, recetas y elaboraciones más emblemáticas de la tradición culinaria española, según ha informado la Real Academia de Gastronomía.

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El menú que ha degustado el papa

De esta forma, la propuesta gastronómica ofreció productos como el centollo de Galicia, los pescados del arco cantábrico, las quisquillas de Motril (Granada) o el jamón ibérico de Huelva, uno de los grandes embajadores de la gastronomía española a nivel internacional.

El menú también ha rendido homenaje a recetas que están profundamente arraigadas en el recetario icónico español y representativas de la gastronomía transversal como las croquetas -en este caso, de cocido, como guiño a la capital y a los pucheros-, la ensaladilla o el gazpacho.

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Mientras que los vinos, que se ofrecieron durante esta cena, procedían del interior peninsular, con una selección de dos Denominaciones de Origen de León.

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De esta forma, a través de esta propuesta, la Real Academia de Gastronomía ha mostrado al Santo Padre cómo la gastronomía española ejerce como vehículo de cultura, identidad y hospitalidad, dando a conocer una pequeña representación de la extraordinaria diversidad y excelencia de la despensa y la cocina de España.

Una cena que tuvo lugar anoche en el Palacio Episcopal, ubicado en el barrio de los Austrias de la capital madrileña, como prolongación natural del encuentro que el papa tuvo con el mundo de la cultura celebrado en el Movistar Arena, donde se puso en valor la gastronomía como una de las expresiones culturales más significativas, a la que León XIV hizo referencia también en las palabras que dirigió al auditorio durante esa jornada.

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