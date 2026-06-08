El papa León XIV ha cruzado la calle y ha estado con los fieles en el paseo de San Jerónimo

La visita del papa León XIV a España, en directo | el pontífice, al Congreso: "Toda vida humana debe ser reconocida desde la concepción al ocaso"

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El papa León XIV se ha saltado el protocolo tras finalizar su discurso en el Congreso de los Diputados. El pontífice, que ha podido hablar con el presidente del Gobierno, se ha acercado hasta la multitud en vez de subirse al BMW oficial del Vaticano después de ser informado de toda la gente que había concentrada en el paseo de San Jerónimo. Con una gran sonrisa en la cara, el santo padre ha cruzado la calle y ha estado con los fieles. Muchos de los católicos no han podido contener la emoción al poder darle la mano.

"¡Papa León, molas mogollón!" y "¡Viva el Papa!" con algunos de los cánticos que se han escuchado al acabar la Nunciatura. Otros han aprovechado para ironizar con el momento: "No tiene miedo, sale por la puerta principal, no como otros". El Papa ha salido unos minutos después de que lo hiciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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León XIV ha criticado la crispación política y ha reclamado una "acogida respetuosa" para los inmigrantes

León XIV ha criticado hoy en el Congreso la "descalificación permanente del adversario" y ha abogado por "una justa delimitación del poder público": "Dentro de las propias sociedades es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz".

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León XIV, ha reclamado "una palabra pública que respete a quien piensa distinto, instituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación y una vida social capaz de sostener la amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discrepancia”. Así, ha pedido una "acogida respetuosa y posibilidades reales de integración” para los inmigrantes. La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mira a las personas, afronte las causas que obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos”, ha destacado.

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Los diputados y senadores congregados en el Salón de Plenos del Congreso han ovacionado durante siete minutos de aplausos tras el discurso pronunciado por León XIV. Es el primero que da un Pontífice en la sede de la soberanía nacional. Lo han hecho todos salvo algún caso aislado como la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que ha optado por no aplaudir.