El papa León XIV visitará Monserrat, la cárcel de Brians y la Sagrada Familia

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice abandona el Palacio Episcopal y se dirige a la cárcel de Brians de Barcelona

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La visita a España del papa León XIV continúa. Después de su paso por Madrid, el sumo pontífice ahora realizará varios actos en Barcelona, lo que afectará a la circulación y el tráfico de la ciudad.

Durante la jornada de hoy, miércoles 10 de junio, la movilidad de Barcelona se verá afectada por la visita durante la mañana a Montserrat y la cárcel de Brians y por el encuentro durante la tarde que tendrá lugar en la parroquia de Sant Agustí de Barcelona, además de la esperada visita a la Sagrada Família.

Retenciones de hasta un kilómetro

La visita de León XIV comportará afectaciones en Ciutat Vella, el Eixample y Montjuïc. El transporte público se reforzará de manera excepcional, con mayor oferta de metro y bus y servicios especiales para facilitar los desplazamientos a los puntos de concentración principales.

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En cuanto a las carreteras, la BP-1103 en Marganell y Bruc y la BP-1121 en Monistrol de Montserrat tienen restringida su circulación de acceso a la Abadía de Montserrat desde las 7:00 horas.

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Solo los vehículos autorizados pueden circular por las dos vías, que acumulan retenciones de un kilómetro, ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) en un comunicado.

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Afecciones en Ciutat Vella, El Eixample y Sants-Montjuïc

Ciutat Vella

En Ciutat Vella, en los entornos de la Catedral y del Palacio Episcopal , habrá restricciones de tráfico y estacionamiento : hasta las 10:00 horas del jueves 11 de junio (incluidas motos, ciclomotores y bicicletas en la acera), en la avenida de la avenida de la avenida de la avenida de la avenida Nueva.

En el Raval, en las calles de los entornos de la iglesia de Sant Agustí y la plaza de la Gardunya , habrá cortes de circulación durante este 10 de junio, con controles de acceso y regulación de peatones en los momentos de máxima afluencia.

Este miércoles 10 de junio (a partir de las 7:00 horas en una primera fase ya partir de las 12:00 horas en calidad de corte total, y hasta la medianoche) estará prohibido aparcar (incluidas motos, ciclomotores y bicicletas en la acera) y quedarán cortados al tráfico los siguientes espacios:

Hospital (ambos lados), desde la Rambla hasta la rbla. Raval

Gardunya (toda la plaza)

Jerusalén (ambos lados), desde pl. Gardunya hasta Hospital

San Agustín (toda la plaza)

Arco de San Agustín (ambos lados), desde Hospital hasta Sant Pau

El Eixample

El Eixample será el ámbito con un impacto más intenso , especialmente en la zona de la Sagrada Família. Durante este miércoles 10 de junio y la madrugada del día 11, se establecerá un amplio perímetro de seguridad con restricciones de circulación y estacionamiento que afectarán tanto a los grandes ejes viarios como a la red secundaria de calles. Esta configuración comportará desvíos generales de tráfico y una afectación notable en la red de autobuses.

Desde la plaza del Cinco de Oros hasta la calle de Lepant, y entre las calles de Provença y Córcega, estará prohibido aparcar, quedando cortados al tráfico desde las 7:00 horas de este 10 de junio hasta las 2:00 horas del jueves 11 los siguientes espacios:

Av. Diagonal (ambos lados), desde pl. Cinco de Oros hasta Bruc

Rosellón (ambos lados), desde Pau Claris hasta Lepanto

Pau Claris (ambos lados), desde Córcega hasta Rosselló

Roger de Llúria (ambos lados), desde Córcega hasta Provenza

Bruc (ambos lados), desde Córcega hasta av. Diagonal

Girona (ambos lados), desde Córcega hasta Provenza

Bailén (ambos lados), desde Córcega hasta Provenza

Pg. San Juan (ambos lados), desde Córcega hasta Provenza

Roger de Flor (ambos lados), desde Córcega hasta Provenza

Nápoles (ambos lados), desde Córcega hasta Provenza

Sicilia (ambos lados), desde Córcega hasta Valencia

Cerdeña (ambos lados), desde Córcega hasta Valencia

Marina (ambos lados), desde Rosselló hasta Valencia

Lepanto (ambos lados), desde Rosselló hasta Valencia

Provenza (ambos lados), desde Sicilia hasta Lepanto

Mallorca (ambos lados), desde Sicilia hasta Lepanto

Valencia (ambos lados), desde Sicilia hasta Lepanto

Sants-Montjuïc

Desde las 7:00 horas del lunes 8 de junio hasta las 2:00 horas de este miércoles 10 de junio no se puede aparcar (incluidas motos, ciclomotores y bicicletas en la acera) en los siguientes espacios:

Pg. Olímpico (ambos lados), desde ps. Mediodía hasta av. Estadio

Av. Estadio, vial con forma de L (entre las pistas de pádel Picornell e INEFC)

Av. Estadio (ambos lados), desde ps. Santa Madrona hasta Juegos del 92

Juegos del 92 (ambos lados), desde av. Estadio hasta Fuego

Vial del Olivo (ubicado en pg. Olímpic, entre el Palau Sant Jordi y el Estadi Olímpic)

Los Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) reforzará entre un 30 y un 50% la oferta de metro de las líneas que más se acerquen a Montjuïc. Asimismo, se activará también un dispositivo especial de personal en 26 estaciones, con refuerzo de agentes de atención y regulación de flujos para gestionar el aumento de afluencia y garantizar la seguridad de los desplazamientos.

En Montjuïc se pondrá en marcha un servicio de bus lanzadera entre la plaza de Espanya y el Estadi Olímpic, con nueve autobuses articulados, y se incrementará la frecuencia del funicular. Varias líneas de autobús que atraviesan la montaña verán recortado o desviado el recorrido , sobre todo las líneas 13, 55, 125 y 150, así como la ruta sur del Bus Turístico. Las líneas X3 y 23 mantendrán el recorrido habitual siempre que las condiciones de afluencia lo permitan.

Este dispositivo se complementará con restricciones del tráfico privado en los principales accesos al Anillo Olímpico, con regulación específica por parte de la Guardia Urbana. Los servicios de movilidad compartida también quedarán regulados dentro de los perímetros de seguridad, con restricciones específicas que afectarán tanto al servicio municipal como a los operadores privados.

Aumenta el transporte público en la Sagrada Familia

Este miércoles 10 de junio, coincidiendo con los actos centrales en la Sagrada Família, el refuerzo del transporte público será aún más intenso y generalizado en toda la red .

La oferta de metro se incrementará entre un 30 y un 65% por la tarde , con más convoyes en todas las líneas principales y reducción de los intervalos de paso para absorber la fuerte demanda prevista. Se movilizarán a unas 150 personas más con un operativo especial en 32 estaciones para garantizar la seguridad y la fluidez de los desplazamientos.

La estación de metro de Sagrada Família permanecerá cerrada todo el día , y los trenes de las líneas 2 y 5 circularán sin detenerse. En la estación de Verdaguer de la línea 4 , durante el momento punta de la tarde, sólo se permitirá la salida de pasajeros .

Se reforzará la línea T4 del Tram prolongando la hora punta hasta las 23:00 horas para dar cobertura a la zona de la Sagrada Familia furante el día de hoy. También aumentará el personal de apoyo y atención en las paradas del entorno de la Sagrada Família, frente a la previsible mayor afluencia de usuarios.

La red de autobuses también se verá especialmente afectada en la zona del templo, con desvíos y modificaciones de recorrido de hasta quince líneas, que se extenderán a un ámbito amplio del Eixample para adaptar el servicio a las restricciones viarias, a los cortes de tráfico ya la gran concentración de peatones.