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La polémica está servida después de que el Ayuntamiento de Puerto Lápice (Ciudad Real) haya decidido contratar a Marta Sánchez para las fiestas patronales que tendrán lugar el próximo mes de septiembre.

La concejala de festejos denuncia que esta medida se ha tomado sin su aprobación y además cree que es un enorme gasto que no pueden asumir. Se calcula que la actuación de la artista de éxitos como 'Desesperada' supondrá unos 66.000 euros, según ha compartido la concejala a 'El tiempo justo'.

Lo que piensan los vecinos del concierto de Marta Sánchez

Cree así que la contratación ha "agotado" todo el presupuesto municipal, algo que la alcaldesa del consistorio niega completamente. Sagrario Baeza cree que el origen del desencuentro con la concejala está en otra cuestión. "La polémica ha venido, bajo nuestro punto de vista, cuando ella dio la opción de contratar otra actuación", comparte al programa de Telecinco.

Ahora bien, ¿qué piensan los vecinos de Puerto Lápice? Hay algunos que consideran que la actuación de Marta Sánchez supone un derroche, pero hay otros que creen incluso que puede dar una buena imagen del pueblo al exterior como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.