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En el mes de mayo, salían a la luz unos rumores de una posible hospitalización del cantante Luis Miguel. Sin embargo, una cuenta no oficial desmitió la información que ahora confirman desde el tabloide 'Semana'. Su director, Jorge Borrajo, adelanta en 'El tiempo justo' todos los detalles del estado de salud del artista de éxito internacional.

Tal y como ha poddio saber el periodista, Luis Miguel lleva ingresado "dos semanas" en un hospital de Nuevo York tras haber pasado por quirófano. "La operación y la recuperación están siendo muy favorable", expresa el director del citado medio como podmemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El cantante, cuidado por un prestigioso cardiólogo español

Luis Miguel está siendo "supervisado" por un "equipo médico de alto nivel". El colaborador del programa de Telecinco explica que ha sido Valentín Fuster, un prestigioso cardiólogo español, quien se ha encargado de liderar su intervención.

Borrajo detalla que es muy probable que Luis Miguel pueda salir del centro hospitalario de la ciudad norteamericana, a pesar de que la operación "ha sido complicada". "Cuentan se están plantenado el poder darle de alta en los próximos días", asegura el periodista.