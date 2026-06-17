Indignación en Matalascañas por una ducha 'inteligente' que necesita un teléfono móvil para su uso: "Lo vamos a pagar nosotros"
En 'El tiempo justo' hemos podido hablar con algunos bañistas que critican la medida impulsada por el Ayuntamiento
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'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Una ducha 'inteligente' ha generado la polémica en la playa de Matalascañas. Algunos bañistas, como Ismael, Samira o Marta, denuncian que se ha hecho con dinero público y que su uso es bastante cuestionable. ¿Por qué?
La ducha funciona con un código QR que se debe descargar con el teléfono móvil. Es decir, se necesitará un celular para que puedas recibir agua al salir del mar. Y no solo eso, porque también deberás gastarte unos céntimos cuando pase el tiempo -ahora mismo su uso es gratuito-.
Un minuto de ducha costará entre 20 y 30 céntimos
Se estima que valdrá entre 20 y 30 céntimos si no hay subvenciones estatales. El tiempo que tendrá cada bañista será de un minuto por ducha. La idea impulsa principalmente el ahorro de agua.
Sin embargo, Ismael critica en 'El tiempo justo' que se haya hecho con dinero público. "Lo vamos a pagar nosotros", expresa como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.