Las cinco víctimas aparecieron tiroteados el 10 de agosto de 1936 a la entrada de Villoslada de Cameros

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La RiojaUna decena de miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) han comenzado este martes los trabajos de exhumación en una fosa común en el cementerio de Villoslada de Cameros (La Rioja), donde buscan los cuerpos de cinco hombres asesinados en 1936, víctimas del franquismo.

El vicepresidente de esta entidad, Marco González, ha relatado a EFE que cuentan en esta actuación con el apoyo de miembros de la Asociación para la Preservación de la Memoria Histórica en La Rioja 'La Barranca' para buscar a estos hombres, vecinos de localidades cercanas y trabajadores de los pantanos próximos de Ortigosa-González Lacasa.

Los cinco aparecieron tiroteados el 10 de agosto de 1936

Según sus datos, se trataría de José Ferreras Iglesias, de 49 años y nacido en Zamora; Ramiro Sánchez Herrero, de 23 y natural de Lucainena de las Torres (Almería); el portugués José Caballero Villa, de 35; Valeriano Núñez, de entre 28 y 30 años; y Jacinto Ramírez García, de 21 y nacido en Laguna de Cameros (La Rioja).

Los cinco aparecieron tiroteados el 10 de agosto de 1936 a la entrada de Villoslada de Cameros y después fueron enterrados en su cementerio, ha agregado.

González ha explicado que, en 2019, familiares de José Ferreras contactaron con la ARMH, que tiene su sede en Ponferrada (León), y, con ayuda de 'La Barranca', localizaron una cruz en el camposanto con una inscripción 'Ramiro Sánchez Herrero', que colocaron sus sobrinos.

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Con esta información, la ARMH presentó, en marzo pasado, un proyecto técnico para intervenir en el terreno, que tiene una superficie de unos cinco metros cuadrados.

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Las altas temperaturas dificultan la exhumación

En las primeras horas de trabajo, han conseguido cavar con palas unos 50 centímetros de tierra de la zona acotada, que se retira con cuidado por si aparecen los restos, "pero las condiciones meteorológicas no ayudan", ha indicado, en alusión a las altas temperaturas.

Aún no saben si solo encontrarán el cuerpo de Ramiro Sánchez y si los otros cuatro están en sepulturas cercanas o si aparecerán los cinco en una fosa común.

"En los trabajos, retiramos la tierra por capas, buscamos objetos que puedan datar la época. Realizamos arqueología clásica llevada a la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura", ha subrayado.

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Cotejarán los restos con análisis forenses

Si encuentran restos que coincidan con los parámetros antropológicos de los que disponen, con traumas violentos, los cotejarán de forma individual con análisis forenses en el laboratorio de la asociación, ubicado en el campus de Ponferrada de la Universidad de León.

Ha indicado que "se trata de encontrar a personas con nombres y apellidos que tienen a unas familias esperando este momento desde hace muchos años", entre ellos, dos familiares de José Ferreras, quienes también colaboran estos días en los trabajos.